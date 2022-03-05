10. Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali Süreyya Operası’nda açılışını yaptı

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Baroque For You üyeleri arasındaki ahenk, müziğin dinleyiciyi başka coğrafyalara, farklı zamanlara taşıyan sihre sahip! Opera salonunu dolduran kalabalık da ayakta alkışladı. Blokflüt virtüözü Jan Nigges’in kurucusu olduğu, soprano Sibylla Elsing, klavsen Sólrún Wechner, viyolonsel Julia Nilsen-Savage’ten oluşan topluluğun Türkiye’deki ilk konseriydi. İstanbul için hazırladıkları “Barok Semalarında” adlı konser, Telemann ve Handel’in enstrümantal eserleri ve aryalarından bir seçki ile Francesco Cavalli ve Jacob van Eyck’ten iki esere yer verdi.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Konser öncesi festivalin sanat yönetmenliğini yapan Mehmet Mestçi konuşmasında, Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nin ilk senesinde ilk konseri Süreyya Operası’nda verdiklerini söyleyerek “2020 Beethoven’ın 250. doğum yılında salgından dolayı tuzla buz olan emeklerimize, konserlerimize çok üzüldük. İki sene sonra yine burada başlamaktan ve Barok müziğine tutkuyla bağlı bir Alman topluluğunu konuk etmekten mutluyuz” dedi.

10.Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, 12 Mart’ta Harbiye, Saint Esprit Kilisesi’nde, “New Collegium” ile devam ediyor. Festivalin diğer konserleri için opusamadeus.com’da detaylara ulaşılabilir.



