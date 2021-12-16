Sırrı Süreyya Önder'den ihale iddialarına yanıt

16 Aralık 2021 Perşembe, 00:38

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yandaş medya kuruluşlarının damadıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale aldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Önder, iddiaları "Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur. Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" şeklinde yalanlayarak, hukuki süreci başlatacağını belirtti.

Yandaş medyada “İBB'nin Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketi Karbonat Reklam Hizmetleri A.Ş.'ye 3 ihale verdiği” iddia edildi.

Yine AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından Önder'i hedef alarak, "İmamoğlu, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 Milyon 36 bin 750 TL aktarmış. Sözde reklam işiymiş. Özellikle Büyükşehir belediyelerindeki yolsuzluklar, devleti batırabilecek miktarlarda olabilir. Çok kuvvetli kontrol-denge mekanizmalarına ihtiyaç var. Oluk oluk gidiyor para" ifadelerine yer verdi.

Önder, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını belirtirken, ailesinden kimsenin hiçbir belediyeyle ihale gibi ilişkiler içerisine girmediğini belirtti.

"HAKSIZ TEK BİR KURUŞA TENEZZÜL ETMEK BÜYÜK ALÇAKLIK"

Önder, “2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan, damadımın İstanbul Belediyesi’nden ihale aldığı yazılmaktadır. Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur” ifadelerini kullandı.

“Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur” diyen Önder, şöyle devam etti: