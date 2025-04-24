10. Üsküdar Kitap Günleri başlıyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:48

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:53

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Üsküdar Kitap Günleri” 200’ün üzerinde yayınevinin katılımıyla 25 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Harem Etkinlik Alanı’nda okurlarla buluşacak.

“Okumak Özgürlüktür” sloganıyla gerçekleşecek kitap günlerinde yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerle zengin bir program sunulacak.

Bilimkurgudan polisiyeye, çocuk ve gençlik kitaplarından araştırma-inceleme eserlerine, klasiklerden günümüz yayın dünyasına damga vuran eserlere kadar on binlerce kitap, ücretsiz etkinlikte her yaştan okura hitap edecek. 200’den fazla yayınevinin katılımıyla yapılacak organizasyonda, 300 imza günü, 50 de söyleşi gerçekleşecek.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Üsküdar Belediyesi, kitapseverlerin etkinlik alanına kolay ulaşabilmesi için Harem Etkinlik Alanı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Bu seferler, etkinlik süresince belirlenen kalkış noktalarından düzenli aralıklarla yapılacak.

Ring servislerinin kalkış noktaları ve saatleri ise şu şekilde:

III. Ahmet Çeşmesi’nden ring araçları saat 12.00’den başlayarak her saat başı 19.00’a kadar hareket edecek.

Yavuztürk Son Durak, Bahçelievler Sultan Murat Parkı, Güzeltepe Birlik Camii önü ve Ünalan Muhtarlık önü kalkış noktalarından ise saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere günde iki sefer düzenlenecek.

"10. Üsküdar Kitap Günleri" hakkında detaylı bilgi ve günlük etkinlik duyuruları için Üsküdar Belediyesi’nin resmi web adresi, “uskudarkitapgunleri.com” ya da belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edilebilir.