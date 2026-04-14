10 yıllık hasret bitiyor: Cirque du Soleil 'OVO' gösterisiyle İstanbul'da!

Sahne sanatlarında yarattığı eşsiz dünyalarla milyonlarca izleyiciyi büyüleyen, eğlence anlayışını modern sanatla yeniden tanımlayan Cirque du Soleil, İstanbul izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliğiyle şehre gelmeye hazırlanan topluluk, en dinamik prodüksiyonlarından biri olan "OVO" ile 10 yıllık hasreti bitiriyor.

DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜNE TANIKLIK: OVO

Portekizcede "yumurta" anlamına gelen OVO, seyirciyi böceklerin hareketli ve gizemli evrenine davet ediyor. Yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın bitmek bilmeyen enerjisini merkeze alan gösteri; yüksek tempolu akrobasi performansları, göz alıcı kostümler ve devasa sahne tasarımlarıyla bir görsel şölen vadediyor. 2009 yılındaki prömiyerinden bu yana 40’tan fazla ülkede 7 milyon izleyiciye ulaşan bu dev yapım, küresel başarısını İstanbul’a taşıyor.

25 ÜLKEDEN 100 KİŞİLİK DEV EKİP

İnsan bedeninin sınırlarını zorlayan 53 performans sanatçısının da aralarında bulunduğu toplam 100 kişilik bir ekiple sahnelenecek olan OVO, sanatsal disiplinlerin buluşma noktası niteliğinde. Gösterinin Liz Vandal imzalı kostümleri, doğanın geometrik estetiğini Pierre Cardin gibi moda ikonlarının grafik çizgileriyle birleştiriyor.

MÜZİKLERDE BREZİLYA RİTMİ

OVO’nun işitsel dünyası ise Brezilyalı besteci Berna Ceppas’ın ellerinde şekilleniyor. Bossa nova, samba, funk ve elektronik müziğin enerjik bir sentezini sunan müzikler, böceklerin doğal seslerinden ilham alınarak bestelendi. Bu benzersiz kompozisyonlar, gösterinin ritmini ve sahnedeki enerjiyi doruk noktasına çıkarıyor.





8 GÖSTERİLİK MARATON

21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ülker Spor Arena’da toplam 8 gösteriyle sahne alacak olan Cirque du Soleil, her yaştan sanatseveri bu eşsiz deneyimin parçası olmaya davet ediyor. 40 yılı aşkın süredir sahne sanatlarının öncüsü olan topluluğun İstanbul biletleri şimdiden büyük ilgi görüyor.