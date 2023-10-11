“100 Yıl Önce İzmir ve İzmirliler” fotoğraf ve tarihi materyal sergisi açıldı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:00

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında EÜ İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “100 Yıl Önce İzmir ve İzmirliler” temalı fotoğraf ve tarihi materyal sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur, Mimar Cengiz Onaran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sergide, Mimar Cengiz Onaran’ın kişisel fotoğraf arşivinden daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan “İzmir’in ve İzmirlilerin 100 yıl öncesini kayıt altına alan fotoğraflar ve temsil eden materyalleri sergilememize vesile olanlara teşekkür ederiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız günlerde böylesi sergiler geçmişi hatırlamamızı ve yeniden zihinlerimizde canlandırmamızı sağlıyor” dedi.

EÜ İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu önemli sergi için gerçekten çok çalıştık. Sergilediğimiz her fotoğraf ve materyalin tarihi değeri yanında manevi değeri de bulunuyor. Kendi ailelerimize büyükanne ve büyükbabalarımıza ait materyalin de sergilenmesi bizleri mutlu ediyor. Kurtuluşun ve kuruluşun kenti güzel İzmir için bilimsel etkinlilerimiz ve sergilerimizle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İZMİRLİLERİN GÜNDELİK EŞYALARI SERGİLENDİ

Fotoğraf küratörlüğünü Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur’un, tarihi materyal küratörlüğünü Ayda Nil Yapucu’nun üstlendiği sergide, İzmir’in önceden bilinmeyen fotoğraflarının yanı sıra 100 yaşında bir gelinlik ve 20. yüzyıl başlarında kullanıldığı bilinen ancak çok daha yaşlı olması mümkün olan bir servis tabağı sergilendi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmirlilerin gündelik hayatta kullandıkları mutfak eşyaları, aydınlatmalar, kadın ve erkek kıyafetleri, iletişim araçları, aile fotoğrafları, gazeteler ve müzik aletlerinden oluşan birçok tarihi materyal sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“100 Yıl Önce İzmir ve İzmirliler " fotoğraf ve tarihi materyal sergisi EÜ Atatürk Kültür Merkezinde ziyarete açık olacak.