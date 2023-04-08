100. yıla özel bir müzikal: 1923
Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, “1923” müzikali sahneye taşınıyor.
Müzikal, prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Askıda Ne Var” işbirliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak Zorlu PSM’de yapacak. 7 yaş ve üzeri izleyiciye hitap eden müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleriyse Biletix ve Passo’da.
Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren yapımda, bir müze gezisi sırasında kaybolan ve kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın öyküsü anlatılıyor.
Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini ise Tuluğ Tırpan üstleniyor. Koreografisini Beyhan Murphy’nin yaptığı müzikalde 100 kişilik geniş bir oyuncu kadrosu var.
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