100. yılda gençlere destek

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:06

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin geliştirdiği müzik politikasının bir parçası olarak Batı müziğinin inceliklerini öğrenmeleri amacıyla öğrenciler yurtdışına gönderiliyordu. İBB Kültür’ün programı da çağdaşlığa atılan bu adımlardan ilhamını alıyor.

CRR’DE SAHNE İMKÂNI

Program kapsamında İstanbul’da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3., 4. ve yüksek lisans sınıflarında öğrenci olan gençlere CRR’nin fuaye alanında sahne alma imkânı sağlanacak. Bir saatlik solo, duo, trio veya quartet performans repertuvarına sahip olan konservatuvarlılar, başvuru yapabilecekleri program sayesinde, hayranlık duydukları icracıların eserlerinin yankılandığı salonda konser verme imkânı yakala-yabilecekler.

Katılma koşullarını sağlayan gençlere performans alanı sunulurken bir yandan da maddi destek sağlanacak.

Programa katılmak isteyen genç müzisyenler, https://kultursanat.istanbul/ adresindeki formlar kısmından başvuru yapabilecek. “İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı” Cumhuriyetin 100. yılında, tüm yıl boyunca devam edecek.

(Volkan Aslan)

‘MÜZİK EĞİTİMİ UCUZ DEĞİL’

İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ilk yüzyıldaki Aydınlanma hareketini destekleyici, özellikle sanat eğitimi alan kişileri yurtdışına gönderme, getirme çabalarından ilham aldık. Tam olarak aynısını yapmıyoruz. Hedefi şöyle koyduk: Cemal Reşit Rey bir performans merkezi olması ve İstanbul’da marka değeri taşıması güzel. Cemal Reşit Rey’in yeni bir hüviyete daha kavuşmasını istiyoruz. Burada şunu çok net biliyoruz: Türkiye’de müzik eğitimi çok ucuz bir iş değil. Enstrüman almak, onu geliştirmeye çalışmak meşakkatli bir süreç, bu anlamda bunun eğitimini alan kişilerin desteklenebileceğini düşünüyoruz. Bir taraftan da icra edecek alan bulmak çok zor. Ben kendim de konservatuvar okurken neredeyse hiç konser veremeden konservatuvarı bitirdik. Cemal Reşit Rey’in okullu müzisyenlerin evi, merkezi olması amacımız var. Bu tarz desteklerimiz devam edecek.”