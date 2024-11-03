‘100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi’ söyleşisi Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda yapıldı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Bu yıl 41’incisi düzenlenen Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün açıldı. Bu yıl Yalvaç Ural’ın onur yazarı olduğu, teması “Çocukluk Şenliktir” olan ve Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle başlayan fuarda, Cumhuriyet Kitapları ve Cumhuriyet yazarları da okurla buluşuyor. Gazetemizin yazarı Işık Kansu, Şükran Soner ve gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, Heybeliada Salonu’nda yapılan “100 Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi” söyleşisinde konuştu.

‘MEŞALEYİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ’

Kansu, Cumhuriyet’in adını büyük önder Atatürk’ün koyduğuna işaret ederek gazetemizin kurucusu Yunus Nadi’nin, “Biz parti ve hükümet gazetesi değiliz, Cumhuriyet değerlerini ve demokrasiyi savunuyoruz” sözlerini hatırlattı. Kansu, gazetemizin Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk dönemlerine değindi. Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde Ankara’da yapılan Zafer Anıtı’nın hikâyesini anlatan kitabın Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkacağını da duyuran Kansu şu ifadeleri kullandı: “Yunus Nadi’nin bize bıraktığı meşaleyi ileri taşımaya, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını savunmaya devam ettiğimiz ve bundan ödün vermediğimiz için şehitler verdik. Hapis yattık, sorguya çekildik. Yolumuzdan dönmek yok. Büyük bir kararlılıkla Atatürk’ün yadigârını yaşatıyoruz.”

Kansu’dan sonra söz alan Şükran Soner, Yunus Nadi’nin yaşamını yitirmesinin ardından Nadir Nadi’nin gazeteden uzaklaştırılması sürecine değindi.

CUMOK’UN DOĞUŞU

Soner, “Nadir Bey’in uzaklaştırma sürecinde dünyada örneği görülmeyen bir okur boykotu ve tirajdaki ciddi düşüşün ardından gazetenin kurtarılması projesi gündeme geldi. Meslek örgütleri ayaklandı ve bizlere sahip çıktılar. Bütün bunlar CUMOK’un doğuşu ve güçlenmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı. Soner, “Cumhuriyet okurlarıyla omuz omuza Mustafa Kemal’in devrimlerine sahip çıkarak Cumhuriyeti yaşatacağız” cümleleriyle sözlerini sonlandırdı.

ASIRLIK BELLEK

Gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen de Cumhuriyet’in yalnızca ilklerin değil, ilkelerin de gazetesi olduğunu belirterek “Zorlu dönemler yaşadık ama ilkelerimizden geri adım atmadık” dedi. Esen, “Asırlık bir gazete olarak biz bir belleğiz. Cumhuriyet belleğiyiz. Geçmişte vardık, şimdi varız ve gelecekte de var olacağız. Atatürk ilkeleri çizgisinde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Basının karşı karşıya olduğu sorunlara da işaret eden Esen, Cumhuriyet’in dijital yayıncılıktaki çalışmaları konusunda bilgiler verdi. Cumhuriyet’in ifade ve basın özgürlüğünden yana tutumunu da vurguladı.

Söyleşinin ardından Kansu, Soner ve Osman Selim Kocahanoğlu, Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzaladı.