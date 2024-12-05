'100 yılın tanığı Cumhuriyet' sergisi açıldı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:36

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:37

Cumhuriyet gazetesinin 1924 yılında yayımlanan ilk sayısından 2023 yılına kadar geçen 100 yıllık süre içerisinde yer alan ve Cumhuriyet gazetesinin zengin arşivinden belgelerle Berrin Karadeniz’in hazırladığı sergide, her yılın en önemli olayları özel bir seçki ile sunuluyor. Sergi, Türkiye ve dünya tarihi açısından tarihsel bir tanıklık içeriyor.

‘TÜRKİYE'DE ÖZEL BİR YERİ KORUYOR'

Açılış konuşmasına “Değerli Cumhuriyetseverler” diyerek başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek,“100 yıldır bütün toplumsal, siyasi olayların arasında sanatın da tanığıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin arşivi çok kıymetli ve aynı zamanda Türkiye’nin belleği. Bir akademisyen ve sanat tarihçisi olarak sık sık Cumhuriyet gazetesinin 100 yıllık arşivine dalıyorum ve bu bambaşka bir yolculuk. Basının sanata verdiği önem günümüzde maalesef eskisi kadar yoğun değil ama Cumhuriyet gazetesinin bu konudaki ısrarlı ve temel duruşu çok değerli. Bu yüzden Cumhuriyet gazetesi sanata, sanat yaşamına ve kültür alanındaki gelişmelere açıklığıyla Türkiye’de özel bir yeri koruyor” dedi.



‘ÖZEL BİR ARŞİV ÇALIŞMASI'

Sergi öncesi düzenlenen söyleşide konuşan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet gazetesinin tarihini ele aldığı konuşmasında, Cumhuriyet gazetesinin 100 yıllık tarihi boyunca çok kez darboğazlardan geçtiğini, baskıya uğradığını, zorbaca susturulmak istendiğini, kapatıldığını, yazarlarının öldürüldüğünü ancak Atatürkçü, Cumhuriyetçi, insan hakları ve demokrasiden yana çizgisinden asla ödün vermediğini ve vermeyeceğini belirtti.

Sergi açılışındaki konuşmasında İstanbul Kültür Üniversitesi ile kardeş birer kuruluş olunduğunu belirten Kansu, serginin cumhuriyet gazetesinin 100 yılı için hazırlanan bir çalışma olduğunu, her bir yıl için bir gazete seçildiğini ve 100 yıllık süreçte neler yaşandığını gazetenin birinci sayfasından görülebileceğini belirtti. Bu çalışmanın geleceğe taşınması için bir katalogla tamamlandığını belirten Kansu, 500 bini aşkın gazete arasından yapılan taramayla bir araya getirilen seçkinin koleksiyonerlere için de özel bir arşiv çalışması sunduğunu söyledi.

CUMHURİYETİN HAFIZASI

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl kutladığımız Cumhuriyetimizin coşkusunu ve umudunu tek bir tarihle sınırlamak istemedik hatta bizim için Cumhuriyetin anlamını gelecek yüz yıllara taşımak çok önemli; esas bunu şimdi yapmamız lazım. Cumhuriyetin yeni yüzyılı için ilk yaşında en önemli varlığı olan ‘hafıza'yı bugün hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin bir kazanım olarak değerini bilmenin, yakın tarihimize ilişkin farkındalık sağlamanın Cumhuriyetin korunması için oldukça önemli olduğunu belirten Yüksektepe, “Cumhuriyet Vakfı ve Cumhuriyet gazetesi bize çok kıymetli arşivini sundu. Bilgiyi topluma taşımayı içselleştirdiğimiz üniversitemiz vakfımız için bu sergiye ev sahipliği yapmak Cumhuriyete karşı hepimizin bir sorumluludur. Bugün burada özgürce durabiliyor bir üniversitenin çatısı altında, tarihimizi konuşabiliyor, sanatı, bilgiyi ve düşünceyi özgürce yaşayabiliyorsak bunu Cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet gazetesinin 100 yıllık tanıklığı, bizimle paylaştıkları satır araları, dünü, bugünü ve yarınlarını kavrayışımız için oldukça önemli bir fırsat” dedi.