100. yılında Lozan sergisi
Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen “İlk ve Son Barış 100. Yılında Lozan” sergisi kapılarını 27 Ekim’de açtı.
Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nda açılan sergi sanatseverleri 20 Kasım’a kadar ağırlayacak. Boyut Yayınları işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, Cumhuriyet döneminin bilgi, belge ve yorumlarıyla yaşadığımız toprakların yakın geçmişine ilişkin yeni bilgiler ve yorumlar edinilmesine olanak sağlayacak içeriğe sahip. Sergi, Avrupa’da 100 yıldır bozulmadan devam eden tek barış antlaşması olan Lozan’a dair belge, makale, fotoğraf ve haritalardan oluşuyor.
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