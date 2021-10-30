100. yılında Lozan sergisi

30 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Mecidiyeköy’de bulunan tarihi Likör Fabrikası’nda açılan sergi sanatseverleri 20 Kasım’a kadar ağırlayacak. Boyut Yayınları işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, Cumhuriyet döneminin bilgi, belge ve yorumlarıyla yaşadığımız toprakların yakın geçmişine ilişkin yeni bilgiler ve yorumlar edinilmesine olanak sağlayacak içeriğe sahip. Sergi, Avrupa’da 100 yıldır bozulmadan devam eden tek barış antlaşması olan Lozan’a dair belge, makale, fotoğraf ve haritalardan oluşuyor.

