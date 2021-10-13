Pakdemirli'ye sert tepki: "Lozan'a ömür biçmek, emperyalist dünya devletlerine düşmemişken..."
CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, kentte AKP İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye atfen "'Lozan nedir?' diyorlar, 'zaferdir' demiyor. 'Türkiye'ye verilen yüz yıllık mühlettir' diyor" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sert tepki gösterdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Karaman İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 2023 seçimnlerinin önemine değinmek isterken 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ait olduğunu iddia ettiği bir sözü dile getirip "İsmet İnönü'ye soruyorlar 'Lozan nedir?' diyorlar, 'zaferdir' demiyor. 'Türkiye'ye verilen yüz yıllık mühlettir' diyor. Bu anlamda yüz yıl dolmak üzere" demişti.
Bakan Pakdemirli'nin bu sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver'den yanıt geldi. Ünver, “Lozan'a ömür biçmek, emparyalist dünya devletlerine düşmemişken Sayın Pakdemirli'ye düşmeyeceği de açıktır.” dedi.
Pakdemirli’nin bu sözlerini TBMM gündemine taşıyan Ünver, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, ziyaret için geldiği Karaman'da haddini aşarak tarihi yeniden yazmaya kalktığını ifade ederek “Kurtuluş Savaşı kahramanı, Lozan'ın mimarı, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye atfen sarf ettiği ‘Lozan zafer değil, Türkiye'ye verilmiş bir mühlettir.’ sözünün tarihsel gerçeklerle alakası yoktur.” dedi.
BİLMEMEK AYIP DEĞİL, ÖĞRENMEMEK AYIP
Pakdemirli’nin Lozan’a yönelik sözlerini eleştiren Ünver, “Pakdemirli kendi kafasından Lozan'a yüz yıllık ömür biçmiştir. Lozan'a ömür biçmek, emparyalist dünya devletlerine düşmemişken Sayın Pakdemirli'ye düşmeyeceği de açıktır.” diye konuştu. Bakan’ın oturduğu koltuğun kendisine Kurtuluş Savaşı kahramanlarının, Cumhuriyet'in ve milletin emaneti olduğunu hatırlatan Ünver, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Tavsiyem; cumhuriyet, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve kahramanlarına düşmanlık edenlerin zırvalarını tekrarlamak yerine, işinin gereğini yapmasıdır. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır; daha da ayıbı, bilmediğini dahi bilmemektir.”
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