10’uncu İzmir Tiyatro Festivali 2 Aralık’ta başlıyor
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) 2-12 Aralık arasında 10’uncu İzmir Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirecek. Festivalin bu yılki teması ise ‘Emek’ .
10. İzmir Tiyatro Festivali, 2 Aralık’ta perde açacak. Festivalin bu yılki teması ‘Emek’ olarak belirlendi.
TAKSAV tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 2 Aralık’ta başlıyor. 02-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival boyunca ulusal ve uluslararası oyunlar, söyleşiler ve atölyeler İzmir’de tiyatro severler ile buluşacak.
Festival 02 Aralık saat 18,00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak yürüyüşle başlayacak. Festivalin gala açılışı ise yürüyüşten bir saat sonra Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşecek. Gecede 6. Kısa Oyun Yarışması’nın kazananları ödül alırken, Ahura Ritim Topluluğu’nun gösterisiyle devam edecek.
Festivalin ilk etkinliği 03 Aralık’ta eğitmenliğini Füsun Ataman’ın yapacağı Yazarlık Atölyesi olacak. Atölyeye katılmak isteyenler, saat 10-16.00 arasında Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gidebilirler. Aynı günün ikinci etkinliği ise “Tiyatroda Emek” başlığını taşıyan panel olacak. Saat 16.00’da gerçekleşecek olan panelde Orhan Alkaya, Eren Aysan ve Müfit Saçıntı konuşmacı olacak.
Festival kapsamında 04 Aralık’ta ise eğitmenliğini Beldem Şengül’ün yapacağı koreografi atölyesi düzenlenecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yapılacak olan atölyeye saat 10-16.00 arasında katılabilirsiniz. Aynı gün Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun “Düdüklü Kıymalı Bamya” oyununu saat 20.00’de Güzelyalı Kültür Merkezi’nde seyredebilirsiniz.
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