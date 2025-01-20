112 yıllık barok piyano yeniden ses verecek

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:57

Boğaziçi Üniversitesi’ne 112 yıl önce bağışlanan Norman & Beard yapımı barok piyano, restorasyon sonrası ilk kez Güney Kampüs Albert Long Hall’de dinleyicilerin karşısına çıkacak. 1913 tarihli barok piyanonun restorasyon sonrası ilk kez kullanılacağı etkinlikte, geniş repertuvarı ve usta tekniğiyle tanınan Amerikalı piyanist Jacob Benda, asırlık enstrümanın büyüleyici tınılarını bir kez daha gün yüzüne çıkaracak. Barok dönemden klasik döneme uzanan özel bir repetuvar, müzik tutkunlarıyla tarihi bir mirası bir araya getirecek.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI 8 AY SÜRDÜ

Mr. Cleveland H. Dodge tarafından 1913 yılında okula bağışlanan Norman & Beard yapımı piyano Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2024 yılında restore edildi ve sekiz ay süren kapsamlı bakım-onarım çalışmaları sonunda yeniden eski ihtişamına kavuştu. Boğaziçi tarihine şahitlik eden asırlık barok piyano, 19 Şubat’ta gerçekleştirilecek özel resitalde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

JACOB BENDA KİMDİR?

Amerikalı orgcu ve konser piyanisti olan Benda, org müziği konusunda derin bilgi ve deneyime sahip bir sanatçıdır. Solo ve orkestra eşliğinde performans sergileyen Benda, özellikle barok ve klasik dönem müzikleriyle tanınıyor. Ayrıca, org eserlerinin yorumlanması ve tarihi orgların restorasyonu konusunda uzmanlığı bulunuyor. Eğitimini prestijli müzik okullarında tamamlayan ve sanat kariyerinde birçok uluslararası ödül ve takdir kazanan Benda’nın konser programları, genellikle geniş bir repertuvara sahip. Benda, tarihi orgların özelliklerini vurgulamayı amaçlayan performanslar sunmaya devam ediyor.