12. TYB Kurultayı’nda sorunlar ve çözümler tartışıldı

Dr. Turhan Bozkurt Anısına başlıklı video gösteriminin ardından gündemdeki sorunların ve gelecek adımların tartışıldığı paneller “Yalnız Okumaktan Birlikte Yorumlamaya: Kitap Kulüpleri” yoğun katılımla başladı. İkinci gün hem Türkiye’deki kitapçılar hem de Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu Başkanı Fabian Paagman’ın görüşleri video gösterimi ile dinlendi.

Paagman, “İnsanların kitapları keşfetme biçimi değişebilir, teknoloji gelişmeye devam edebilir; ancak hikayelere, bilgiye ve bağlantıya duyulan insani ihtiyaç sabittir. Bu da bana kitapların, yayıncıların ve kitapçıların toplumlarımızda hayati rol oynamayı sürdüreceğine dair güven vermektedir.” diyerek pazarlar farklılık gösterse de yaşanan zorlukların büyük bölümünün benzer olduğunu vurguladı.

Önceki TYB Başkanlarından Metin Celal'in yürütücülüğünü üstlendiği “Azalan Tirajlar, Değişen Dikkat Ekonomisi, Yeni Okuma Kültürü” başlıklı panelde rakamlarla Türkiye ve dünyadaki durum ortaya kondu.

Kocatürk’ün yürütücülüğündeki “Yayıncılıkta Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri” başlıklı son panelde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu yer alarak sektörün sorunlarını dinlediler.

Kurultayın kapanış konuşmasını yazar Ahmet Ümit yaptı. Ümit; “Yapay Zekâ’yı insan yaratıyor. O halde korkulması gereken iyi ve kötü yaradılıştaki insandır. Doğayı, diğer canlıları ve insanlığı korumak için insanı ele almak gerekir.” diyerek bu konuda kitabın ve yayıncılığın önemine işaret etti.