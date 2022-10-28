12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jürisi açıklandı

28 Ekim 2022 Cuma, 16:52

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Macar yönetmen Benedek Fliegauf başkanlığında, oyuncu Ceyda Düvenci, yapımcı Müge Özen, Fransız film eleştirmeni Franck Finance Madureira ve Alman oyuncu Irina Wanka'dan oluşuyor.

Yapımcı ve yönetmen Maxine Williamson'ın başkanlığında toplanacak Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması jürisinde, yönetmenler Gözde Kural ve Ali Ercivan yer alıyor.

Bu yıl ilk kez verilecek Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jürisi, Prof. Dr. Hasan Akbulut başkanlığında, yazar, yönetmen Kıvılcım Akay ve senarist, yazar, yönetmen Farhad Eyvazi'den oluştu.

GAİN Medya ana sponsorluğunda 18-24 Kasım'da izleyiciyle buluşacak festivalin film gösterimleri, Atlas 1948, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.