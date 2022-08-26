26 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

12. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in jüri başkanlığını yaptığı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Zeynep Gargi, Zehra Ömeroğlu, Sevda Deniz Anıl, Yoshiaki Yokota, Hayati Boyacıoğlu ve Mehmet Nergiz’den oluşan seçici kurul, koronavirüs salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi değerlendirmede bulundu.

Birincilik ödülünü İran’dan Esmaeil Babaei bu karikatürüyle kazandı.

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na bu yıl 59 farklı ülkeden 504 karikatürist, 2159 karikatür ile katıldı. Birincilik ödülünü İran’dan Esmaeil Babaei, ikincilik ödülünü Hırvatistan’dan Dragutin Kovacevic ve üçüncülük ödülünü de İran’dan Ali Ghanaat kazandı. Jüri Özel Ödülü’nü Belçika’dan Stefaan Provijn, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’nü İran’dan Mohamad Ali Khoshkam, TEMA Vakfı Özel Ödülü’nü Türkiye’den Murat Şeker, Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü’nü İran’dan Firoozeh Mozaffari, Labranda Su Özel Ödülü’nü Belçika’dan Norbert Van Yperzeele ve Eskişehir Özel Ödülü’nü Türkiye’den Eda Uzunoğlu kazandı.

Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’ne İran’dan Mohamad Ali Khoshkam değer görüldü.

Büyükerşen, Turhan Selçuk’un kendisi için bambaşka bir anlam ifade ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Turhan Selçuk, bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Benim için kendisi sadece çok değerli bir karikatürist değil, 50 yıl önce tanışma fırsatı bulduğum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Turhan, grafik sanatını, gözleri, düşünceleri ve elleriyle birleştiren büyük bir sanatçıydı. Bana göre de dünyada alanında en önde gelen sanatçılardan bir tanesiydi.”