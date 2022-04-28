Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra
Dünyanın en iyi karikatüristleri İzmir’de buluştu. İzmirlilerin sanatçılara olan ilgisi ise inanılmazdı. Sanatçılar da İzmir’i çok beğendi. Bu şenlikten çok keyif aldık. Anı duvarı çizimleri ise şenliği özetleyen tablo olarak karşımıza çıkacak çünkü sanatçılar şenlik boyunca çizdikleri portrelerden seçimlerini Anı Duvarı’na aktarıyor.
Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği festivale Avusturya’dan Bernd Ertl, Birgit Vlk ve Raimund Pulz, Almanya’dan Daniel Stieglitz, İngiltere’den George Williams, Belçika’dan Jan Op De Beeck, Liesbeth Beckers, İspanya’dan Joaquin Aldeguer, İtalya’dan Marzio Mariani ve Türkiye’den Halit Kurtulmuş ve Mehmet Ali Güneş katıldı.
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