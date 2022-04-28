Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra

Dünyanın en iyi karikatüristleri İzmir’de buluştu. İzmirlilerin sanatçılara olan ilgisi ise inanılmazdı. Sanatçılar da İzmir’i çok beğendi. Bu şenlikten çok keyif aldık. Anı duvarı çizimleri ise şenliği özetleyen tablo olarak karşımıza çıkacak çünkü sanatçılar şenlik boyunca çizdikleri portrelerden seçimlerini Anı Duvarı’na aktarıyor.