Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'na katılım süresi uzatıldı

19 Nisan 2022 Salı, 16:41

Milas Belediyesi tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenecek karikatür yarışmasının son katılım tarihi olumsuz pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Seçici Kurul Başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra, heykeltıraş, çizer gibi unvanlara da sahip olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yapacağı yarışmanın jürisi, 18-19 Ağustos 2022 tarihinde telekonferans yöntemiyle toplanacak.

31 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak yarışma sonuçları, Milas Belediyesi’nin WEB sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

17 Eylül 2022 tarihinde Turhan Selçuk Karikatürlü Park’ta gerçekleştirilecek ödül alan eserler ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan yarışma sergisi, 1 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacak.