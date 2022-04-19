Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'na katılım süresi uzatıldı
Bu yıl on ikincisi düzenlenecek Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nın son katılım süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
Milas Belediyesi tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenecek karikatür yarışmasının son katılım tarihi olumsuz pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Seçici Kurul Başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra, heykeltıraş, çizer gibi unvanlara da sahip olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yapacağı yarışmanın jürisi, 18-19 Ağustos 2022 tarihinde telekonferans yöntemiyle toplanacak.
31 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak yarışma sonuçları, Milas Belediyesi’nin WEB sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
17 Eylül 2022 tarihinde Turhan Selçuk Karikatürlü Park’ta gerçekleştirilecek ödül alan eserler ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden oluşan yarışma sergisi, 1 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacak.
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