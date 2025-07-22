Mozart'ın okuluna kabul edilen en genç Türk öğrenci: Elif Naz

Klasik müzik dünyasında genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çeken Elif Naz Ertuğrul, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nin Pre-College programına ikincilik derecesiyle kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. Ertuğrul, 1841 yılında kurulan ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın adını taşıyan ve her yıl dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda üstün yetenekli öğrenciyi kabul eden Mozarteum Üniversitesi'ndeki programın tarihindeki en genç Türk öğrenci oldu. İlgili programa daha önce genç piyanist İlyun Bürkev 13 yaşındayken kabul edilmişti.

Elif Naz Etuğrul, piyano icrası, müzik teorisi, solfej ve Almanca alanlarında gösterdiği yüksek performansla jüriyi etkileyerek bu ayrıcalıklı programa seçildi. Bugüne dek 24'ten fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen genç yetenek Elif Naz Ertuğrul, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan Prof. Eser Bilgeman ile piyano eğitimine devam ederken, devlet sanatçısı Gülsin Onay başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen profesörlerinden de ustalık dersleri aldı. Aynı zamanda akademik eğitimini Koç Okulu'nda sürdüren Ertuğrul, müziğiyle olduğu kadar çok yönlü gelişimiyle de dikkat çekiyor.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Sahne deneyimleriyle de adından söz ettiren Ertuğrul, geçtiğimiz nisan ayında Aromsa Oda Orkestrası eşliğinde Kadıköy Süreyya Operası'nda konuk sanatçı olarak sahne aldı. Genç piyanist, teknik ustalığı, içten yorumu ve samimiyetiyle izleyicilerden tam not aldı.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi'ne kabulü, akademik bir başarı olmasının yanı sıra aynı zamanda Elif Naz Ertuğrul'un uluslararası sahnelere uzanan sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Genç piyanistin 1,5 ay içinde yayımlanacak ilk dijital albümü, seçkin bir klasik repertuvarı kendine özgü bir yorumla bir araya getirerek müzikseverlerle buluşturacak.

Elif Naz Ertuğrul, “Böylesine köklü ve uluslararası bir kurumdan bu yaşta kabul almak benim için büyük bir onur. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum sahnelere bir adım daha yaklaştığımı hissediyorum. Müziğimle daha fazla insana ulaşmak ve ülkem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek benim için tarifsiz bir gurur” dedi.

Adını Salzburg'da doğan ünlü müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'tan alan üniversite, Avrupa'nın müzik araştırmaları konusunda en ünlü ve saygın okullarından biri olarak kabul ediliyor. Üniversitenin Pre- Collage programına daha önce genç Türk piyanist İlyun Bürkev 13 yaşındayken kabul edilmişti.