12’inci Alaçatı Ot Festivali büyük bir coşkuyla başladı!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:57

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez kapılarını açtı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlıyor. “Yeniden Doğuş” temasıyla gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali stantların açılışıyla başladı. Ege’nin enfes otlarının bulunduğu stantlar ilk günden yoğun ilgi gördü.

Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulan stantlarda Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilendi.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER, KONSERLER…

Egzersiz Koçu Oğulcan Damari ile Trekking ve Sürüdürülebilir Spor Hayatı Hakkında İpuçları veren Yürüyüş Etkinliği ile başlayan festivalde Heykeltraş Onur Canka’nın Değirmenler’de, Arbil Çelen Yuca’nın kaleminden ‘Yeniden Doğuş ve Simurg Heykeli’ nin ardından Tabaklar Taş Ev’de Nilgün ve Ramazan Yanıkoğlu yönetmenliğinde ‘Ölümsüz’ Belgeseli ile Zeytin’in hikayesi anlatıldı. Atölye Yağhane’de Lale Kuseyrioğlu’nun Yemek Atölyesi, İmren Han Otel’de ise Figen Mertol bir söyleşi gerçekleştirdi.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU DEPREMZEDELER İÇİN SÖYLEDİ

Festivalin ilk gününde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu ve Selami Şahin deprem yararına bir konser verdi. Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirdi. Konserde duygulu anlar yaşandı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Koro, ayakta alkışlandı.

“BİRLİKTE EL ELE VERİP İYİLEŞECEĞİZ”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “6 Şubat’ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde taşıyoruz. Ancak bu süreçte bir kez daha gördük ki; Güçlü kültürel kodlarımızla, kocaman yüreklerimizle kenetlendiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Mücadele devam ediyor. Hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz. Tüm renkleriyle ışıl ışıl, gümbür gümbür gelen baharı hep birlikte karşılayacağız” dedi.