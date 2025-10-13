13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali başlıyor

Institut français (Taksim), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması ana salon ve küçük Pera salonu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan BlackBox salonu, Kadıköy'deki Müze Gazhane, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek festivalde zengin bir program sunuluyor.

13’üncü edisyonun programında kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterimleri, ustalık sınıfları, konuşmalar, atölyeler, bir söyleşi ve artık klasikleşmiş olan Saygı Kuşağı bölümü yer alıyor.

YARIŞMA VE ÖDÜLLER

13. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali’nin jürisinde animasyon dünyasının deneyimli isimleri Florence Miailhe, Tomàs Welss ve Sine Özbilge yer alıyor. Yarışmanın SİYAD jürisindeki isimler ise Doç Dr. Gül Yaşartürk, Elif Tunca, Tuba Büdüş.

Festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Ses Tasarımı ödülleri; Ulusal Yarışma bölümünde ise En İyi Türk Filmi, En İyi Senaryo, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi İlk Film ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca SİYAD ödülü ve izleyici oyları ile belirlenecek bir İzleyici Ödülü de sunulacak.

ONUR KONUĞU FLORENCE MİAİLHE

Florence Miailhe, animasyon dünyasında benzerine az rastlanan sanatçılardan biri. Ressamlık eğitimi alan Miailhe, filmlerine boyalı görüntüler ve hareketli kumlarla hayat vererek etkili bir şiirsel evren yaratıyor. 2002 yılında En İyi Kısa Film dalında César Ödülü ve 2015 yılında Annecy Festivali'nde Onur Kristali Ödülü'nü kazanan sanatçı, ilk uzun metrajlı filmi 2021 yapımı Yolculuk (La Traversée) ile beğeni kazandı. Animasyon severlere duyarlı ve zengin açısı ile ilham veren sanatçı, İstanbul’da Canlandıranlar’ın konuğu olacak. Festival izleyicileri, Florence Miailhe’nin, 1991 ile 2024 yılları arasında yapımı gerçekleşmiş 13 filmden oluşan 2 kısa film seçkisini izleyebilecek. Ayrıca yönetmen, kendisine ilham veren filmlerden oluşan 2 kısa film seçkisi hazırladı, İlham Kürü başlıklı bu seçkiler de festivalde izlenebilecek.

Florence Miailhe, 25 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Institut français'da deneyimlerini ustalık sınıfı etkinliğinde paylaşacak.

YARIŞMA VE YARIŞMA DIŞI KISA FİLMLER

Festivalde toplam 63 kısa animasyon film gösteriliyor, bunlardan 45'i uluslararası yarışmada yer alıyor. Yarışma filmlerinin seçimi; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Animasyon ve Çizgi

Film Bölümü Başkanı ve disiplinlerarası sanatçı Evrim Kavcar, Bornova Uluslararası Kısa Film Günleri'nin kurucusu ve direktörü Nesli Özalp ve Uluslararası Animasyon Film Festivali'nin yarışma direktörü Çağla Aslan'dan oluşan ön jüri tarafından gerçekleştirildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival’de 28 ülkenin kısa yarışma filmleri, 9 farklı tema başlığı altında izleyicilere sunuluyor.

Bunlara ek olarak Gazze Çocuk Seçkisi başlığı altında özel bir seçki izleyicileri bekliyor.