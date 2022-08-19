13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na başvurular başladı

19 Ağustos 2022 Cuma, 14:18

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuruların internet üzerinden alındığı yarışmaya katılım ücreti 50 TL olarak belirlendi. Katılımın bin kişi ile sınırlı olduğu koşuda toplanan kayıt ücretleri Kızılay'a bağışlanacak.

Zeytinburnu Belediyesince 13'üncü kez düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu, 30 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Kazlıçeşme'den başlayacak. Beştelsiz Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen müsabakada; "erkekler", "kadınlar", "genç erkekler" ve "genç kadınlar" olmak üzere 4 kategoride koşulacak.

Koşuda 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak dereceye giren sporculara altın, gümüş ve bronz madalya ile para ödülü dağıtılacak. Madalyalar, müsabakalarda "genel" ve "gençler" kategorisinde ödül almaya hak kazanan kadın ve erkek sporculara verilecek.

Ayrıca, genel sıralamada 18 yaş ve altı genç kategoride birinci olan sporcular altın, ikinci olan sporcular gümüş, üçüncü olan sporcular bronz madalya ile ödüllendirilecek.

Yaş guruplarında dereceye giren sporcular ise kupa ve madalya kazanacak.