'Dünyanın en bisiklet dostu şehri' Utrecht, İstanbul 74. sırada

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:33

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Hollanda’nın Utrecht kenti, dünyanın "en bisiklet dostu" şehri seçildi. İstanbul 90 şehir arasında 74. sırada yer aldı.

Dünya genelinde bisiklet altyapısı konusunda yatırım yapan 90 şehrin incelendiği çalışmada Türkiye’den sadece İstanbul listeye girdi.

Küresel Bisiklet Endeksi, "dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinin" yer aldığı yeni bir liste hazırladı.

Listede ilk sırayı, “Bisiklet ülkesi” olarak bilinen Hollanda’nın Utrecht şehri aldı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam, listede 5. sırada yer buldu.

Utrecht, dünyanın en büyük kapalı bisiklet parkına sahip. Bisiklet kullananları sayısı, bisiklet yolları, trafik kazalarının az olması ve bisiklet mağazalarının çeşitliliği Utrecht'i listede ilk sıraya çıkardı.

Sıralamada ilk 10 kent şöyle oluştu:

Utrecht, Hollanda Münster, Almanya Antwerpen, Belçika Kopenhagen, Danimarka Amsterdam, Hollanda Malmö, İsveç Hangzhou, Çin Bern, İsviçre Bremen, Almanya Hannover, Almanya

Fransa’nın başkenti Paris 32, İspanya’nın başkenti Madrid 44, İngiltere’nin başkenti Londra 62, Yunanistan’ın başkenti Atina da 66. sırada yer aldılar.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kenti ise dünyanın "en kötü bisiklet şehri" oldu. Johannesburg, çok az insanın bisiklet kullanmasının yanı sıra ölümle sonuçlanan bisiklet kazaları konusunda ilk sırada.

Çalışma kapsamında geleneksel bisiklet şehirleriyle birlikte dünyanın dört bir yanından bisiklet altyapısını ve güvenliğini iyileştirmek için yatırım yapan ve girişimlerde bulunan kentler, istekleri nedeniyle seçildi.

Şehirlerin bisiklete binmek için iyi olup olmadığını belirleyen çeşitli faktörlerin incelendiği listede, öncelikli olarak bisiklet kullanıcılarının yüzdesine bakıldı.

Ardından bu kentlerdeki bisiklet yolu altyapısı, güvenliği ve kalitesi, bisiklet hırsızlığı ve kazaları ile ilgili suç dosyaları incelendi.

Bisiklet dostu kentler listesi belirlenirken bisiklete binilebilecek derecede iyi havanın bulunduğu gün sayısı, arabasız gün etkinliği ve bisiklet kiralama noktaları gibi etkenler de dikkate alındı.