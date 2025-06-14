14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden bir seçki Mecidiyeköy Sanat’ta: Şehir de itiraz eder

Mecidiyeköy, İstanbul’un en işlek noktalarından birisi. Hatta kimilerince çok “kalabalık” ve “çok boğucu”. Amaçsızca yükselen gökdelenlerin, tıklım tıklım trafiğin ve kent suçuna karşı durmak isteyen belediye başkanının hapiste olduğu bir semtin “gözbebeği”. Tam da bu keşmekeşin ortasında, Mecidiyeköy Meydan’da İstanbullulara çölde bir vaha sunan Mecidiyeköy Sanat, küratörlüğünü Laleper Aytek’in üstlendiği “Şehrin İtirazı” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

KADRAJIN DIŞI

Önceki gün açılışı yapılan sergiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı T. Volkan Aslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, yazar Feride Çiçekoğlu, Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından İbrahim Zaman, Timurtaş Onan, Emin Altan, Altan Bal, yönetmen Ali Vatansever’in de aralarında bulunduğu sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.

Açılışta konuşan küratör Aytek, “İnanıyorum ki fotoğraf yalnızca kadrajın içindekileri göstermez. Kadrajın dışına taştığında ve dışındakileri de hissettirdiğinde hayatı görüntüler üzerinden daha geniş anlamlara ve sorgulamalara taşıyor olabiliriz” dedi. Aytek, sergi ile ilgili, “Buradaki fotoğrafların bizleri kişiselden toplumsala çeşitlenen, farklı bakış ve yorumlarla konuştuğunu ve bizlere yeni itiraz alanları açtırdığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

GEZİ'DEN DOĞAN İSİM

Adını aynı adlı kitabından alan sergiyle ilgili konuşan yazar Çiçekoğlu, “Bugün burada oluşumuz şehrin itirazının ta kendisi. İsmin nereden geldiğini söyleyeyim, ‘Şehrin İtirazı’ ağaçların itirazını temsil ettiriyor” dedi. Çiçekoğlu kitabın, Gezi Parkı’nda ‘Buradan gitmeyeceğiz’ diyen ağaçlarla ilgili olarak yazıldığını ve o dönemin öncesindeki filmleri anlattığını belirtti.

İBB Kültür Daire Başkanı T. Volkan Aslan, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ev hapsinde tutulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan selam getirdiğini belirterek “Hiçbir sanat eserinin, hiçbir sanatçının yok olmayacağı gibi kente yapılmış iyi şeylerin de yok olma, kaybedilme veya unutulma ihtimali de olmuyor. O kendi duygusuyla ve kendi ortamını fiziksel bir şekilde yaşatıyor. İşte burası da o yaşayan noktalardan biri, bir itiraz noktası” dedi.

17 FOTOĞRAFÇIDAN 58 ESER

“Şehrin İtirazı” temasıyla yapılan 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden bir seçki, Bursa’nın ardından İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle İstanbul’daki sanatseverlerle bu sergide buluşuyor.

14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergide, 17 fotoğrafçının 58 eseri bulunuyor. A. Nur Türk, Cem Ersavcı, Denef Huvaj, Dersu Saral, Dina Ogavona, Ece Nur Saygın, Emre Baykal, Gülbin Özdamar Akarçay, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente, Savaş Onur Şen, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Şafak Hacaloğlu ve Yasemin Çinal’ın çalışmalarının bulunduğu sergi; sürdürülebilirlik, yaygınlık ve görünürlük olmak üzere üç ana eksen üzerinden kurgulanan yaklaşımını Bursa’dan İstanbul’a taşıyor.

Sergideki fotoğraflardan, insanların ve hayvanların yaşam alanlarının, doğanın ne denli kısıtlandığı, yağmalandığı bir belgesel gibi gözler önüne seriliyor.

Serginin en önemli özelliklerinden birisi, kadın fotoğrafçıların yüzde 61 oranla temsil edilmesi.