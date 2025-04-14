15 Nisan Dünya Sanat Günü: 'Sanat siyasetin estetik hafızasıdır'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:58

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:58

Yarın kutlanacak olan “Dünya Sanat Günü”, 2011 yılında Bedri Baykam’ın, Uluslararası Sanat Derneği’nin Meksika’daki toplantısında bu fikri öne sürmesiyle ortaya çıktı. 15 Nisan’ın Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olması sebebiyle öneri, çoğunluk oyu alarak kabul edildi. 2012 yılından itibaren her 15 Nisan’da insanlar, Dünya Sanat Günü’nü kutluyor. Sanat; insanların içindeki yaratıcılığı, yeniliği ve kültürel çeşitliliği beslerken, toplumsal bağları güçlendiren, geliştiren ve bireyleri dönüştüren bir kuvvet oluşturuyor. Bu nedenle 15 Nisan, kültürel mirasın, yaratıcı düşüncenin ve toplumsal dönüşümün kutlandığı bir gün olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde pek çok sanatsal etkinlik gerçekleştirilerek Dünya Sanat Günü kutlanıyor.

"KOLEKTİF VİCDANIN TAŞIYICISI'

Gazetemize konuşan CHP'nin Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Sanat, sadece bir estetik ifade değil; toplumsal belleğin, siyasal düşüncenin ve kolektif vicdanın taşıyıcısıdır. Tarih boyunca her büyük siyasal dönüşüm, ardında güçlü bir sanatsal iz bırakmıştır" dedi. Atalar, siyasetin sadece söylemle değil, çeşitli imge ve melodilerle sahnelerle de kurulduğunu vurguladı.

'ÖZGÜR SANAT, ÖZGÜR TOPLUMUN HABERCİSİ'

Sanatın siyaset içerisindeki yerinin dönem dönem değiştiğini belirten Atalar, "Sanat, hiçbir dönemde yalnızca “güzellik üretimi” olmadı. İktidarların dili, halkların hafızası, direnişin estetik biçimi ve kolektif kimliğin temsili olarak sanat, her zaman politikti" ifadelerini kullandı. Atalar, "Özgür sanat, özgür toplumun habercisidir" diyerek sanatın korunmasının demokrasinin, düşünce özgürlüğünün ve eleştiri kültürünün savunulması olduğunu belirtti.

Sanatçıların dönüştürücü gücünü hatırlatan Atalar, "Sanat, siyaseti estetize etmek veya meşru kılmak için değil, siyasal olanı görünür kılmak ve dönüştürmek için vardır. Çünkü sanat, bir toplumun neye baktığını değil, neyi görmezden geldiğini de anlatır" dedi. Atalar, "Sanat sadece siyasetin süsü değil, onun vicdanıdır. Toplumu dönüştürmek için sanatın hem bir araç hem de bir ortak olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.



