16. Anadolu Buluşmaları'nda "Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya" konusu ele alınacak

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:39

Ankara Kızılcaham'da 22-26 Ağustos arasında gerçekleşecek sempozyumla ilgili Fatih'te birçok STK temsilcisi ve uzmanın katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sempozyuma ilişkin açıklama yapan Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Buluşmalarında 16 yıldır birçok önemli gündem maddesinin konunun uzmanları tarafından ele aldığını söyledi.

MÜSLÜMANLARIN AHVALİ DİJİTAL MEDYAYA TAŞINACAK

Dünyanın yeni bir sürece taşındığını dile getiren Aldemir, "Dijitalleşmeyle toplum 5.0 oluyor. Bu kadar imkan varken dünyanın sorunları hala varsa ortada bir organizasyon sorunu vardır. Sivil toplum kuruluşlarının sorunları yaşayanlarla çözenler arasında bir köprü olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de ülkemizin ve coğrafyamızın sorunlarını tespit ederek, tekliflerimizi, önerilerimizi ilgililere götürerek çalışmalar yürütüyoruz. Dijitalleşmenin elbette sorunlu tarafları var ancak bunu imkan, fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Aldemir, modern dünyanın birçok sorunu da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Sempozyumda, vicdanlı insanları bir araya getirerek, ortak geleceğimiz için insan aklının uzantısı olan yapay zekayı maksimum düzeyde insanlığın hizmetine sunmak amacıyla bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sosyal medyanın önemine de dikkat çekildiğini söyleyen Aldemir, içerik üretimi üzerine çalışılması gerektiğini vurguladı.

Turgay Aldemir, "Bugün çocuklarımız ekran başından kalkmıyor ve bu bir tehdide dönüşüyor. Bunun nedeni içeriğin bizim inanç, kültür, örf anlayışımızla çelişmesi, yoksa elindeki makineden kaynaklanmıyor. Dijital içeriğe eğitimi, kültürü, sanatı, diğeriyle iş yapmayı katarsak, yapay zeka üzerinden daha fazla farklılıklara saygı duyarak yeni toplumsal kalkınmayı sağlarsak, o zaman bu bir umuda dönüşür. Bu adeta kanserin tedavisini bulmaya dönüşür" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Kızılcaham'da 22-26 Ağustos arasında gerçekleşecek sempozyumda, "Müslümanların Ahvali, Dünya Halleri, Medeniyet İnşası", "Dijital Çağı Anlamak", "Dijital Çağ, Zamanın Hızlanması ve Yönetilmesi", "Dijital Çağda Sivil İnisiyatifin Geleceği" başlıklı oturumlar yapılacak.