22 yıllık Assos'ta Felsefe sempozyumunun yılki konusu 'mantık'
Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen 'Assos’ta Felsefe' sempozyumu, bu yıl da meraklıları ile buluşacak. 25-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumun bu yılki konusu ise mantık.
Gelenekselleşen ve 22 yıldır düzenli olarak gerçekleşen 'Assos’ta Felsefe' sempozyum etkinliğinin 2022 yılı ulusal toplantısı, 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde, 'mantık' konusunda gerçekleşecek.
Bu çerçevede, felsefenin bir alt disiplini olarak mantığın ne olduğu, içeriği, ana konuları, ilkeleri, tarihi; mantığın bilgi, doğruluk, gerçeklik bağlamındaki rolü ve önemi; öncül, sonuç, çıkarım, geçerlilik, geçersizlik, tutarlılık, çelişki, tümdengelim, tümevarım kavramları; mantığın kapsamı ve sınırları ele alınacak, değerlendirilecek ve irdelenecek.
Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 22 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.
ETKİNLİK ÜCRETSİZ
Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Doç. Dr. Nazlı İnönü, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Özgüç Güven, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Kamer konuşmacı olarak katılacak.
Ücretsiz ve herkese açık olan etkinlikte, kayıt ve başvuru zorunlu. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınıyor.
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