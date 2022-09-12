17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:38

Alanya Belediyesince organize edilen Caz Günleri, bu yıl 22-25 Eylül'de sanatseverleri cazın farklı renkleriyle 17. kez buluşturacak.

Tarihi Kızılkule önünde gerçekleştirilecek ve müzikseverlerin ücretsiz takip edebileceği organizasyonun açılışı, 22 Eylül saat 20.30'daki "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle yapılacak. Aynı gün saat 22.30'da "Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio" sahne alacak.

Deniz Taşar ve Steffen Morrison 23 Eylül, Maya Azucena ile Carlton Smith 24 Eylül ve Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül ile Barbaros "Around The World" 25 Eylül'de cazseverlerle bir araya gelecek.