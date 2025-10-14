17. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Başlıyor

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, 16-26 Ekim 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.
Festivalin açılış programı, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20:30’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek.
Açılış programında, festival tanıtım filminin gösteriminin ardından "Pantwomim: Tiyatro ve Kent" isimli performansla Nemo (Almanya) ve Yaşar Nezih Eyüboğlu (İstanbul) sahne alacak. Ardından Alegria Korosu, “Kentin Şarkıları” temalı konseriyle izleyicilere müzik dolu anlar yaşatacak.
17. ETHOS Akademik Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede'ye takdim edilecek. Festivalin yönetmenliğini Yeşim Eyüboğlu, festival komite başkanlığını ise Doç. Dr. H. Serhan Sarıkaya üstlenecek..
Ankaralı sanatseverler 10 gün boyunca festivali takip edecek.