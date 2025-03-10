17 sanatçı bu albümde buluştu: 'Yıllar Sonra: Hümeyra'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:33

Müzik kariyeri 1960'larda başlayan Türk müziğinin önemli isimlerinden Hümeyra'nın unutulmayan şarkıları farklı sanatçıların yorumlarıyla "Yıllar Sonra: Hümeyra" projesiyle yeniden yorumlanıyor.



Funda Arar'ın yorumladığı "Hırçın Paramparça" 21 Şubat'ta, Jülide Özçelik'in yorumladığı "Ölüm" 28 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Albümün üçüncü şarkısı "Dilber" ise Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ayşegül Aldinç'in yorumuyla 7 Mart'ta çeşitli platformlarda yayımlandı.

FUNDA ARAR, ALEYNA TİLKİ, AYLİN ASLIM AYNI ALBÜMDE...

Hümeyra'nın müzik kariyerinde farklı zaman dilimlerinde seslendirdiği, önemli şarkılarından derlenen bu tribute albümde Funda Arar, Jülide Özçelik, Ayşegül Aldinç, Öznur Serçeler, Şirin Soysal & Ali Erenus, Aylin Aslım, Serra Arıtürk, Vega, Güliz Ayla, Aslı Gökyokuş, Maya Perest, Sevda Deniz Karali, Duygu Üstünbaş, Özge Fışkın, İlkay Akkaya, Buse Sinem İren, Aleyna Tilki eserlere yeniden yaşam veriyor.

Ortaya çıkan albüm hem Hümeyra'nın seneler içinde oluşan külliyatını hatırlatıyor hem de birçok heyecan verici ismi bir araya getiriyor. Albümün prodüktörlüğü Süheyl Atay ve Orkun Tunç'a, proje koordinatörlüğü ise Naim Dilmener'e ait. Pasaj müzik etiketini taşıyan projede her şarkı farklı tarihlerde müzikseverlerle buluşacak.









