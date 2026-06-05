17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'La Traviata' sahnelenecek

Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operası, bugün ve yarın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Verdi'nin en çok yorumlanan eserlerinden biri olan yapıt, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sanatçıları arasında yer alan, Azerbaycan klasik müzik ve opera dünyasının uluslararası alanda tanınan başarılı isimlerinden orkestra şefi Eyyub Guliyev, soprano İnara Babayeva ve tenor Ramil Qasımov festivalde sanatseverlerle buluşacak.

"KAMELYALI KADIN"DAN İLHAMLA YAZILDI

Alexandre Dumas'nın (oğul) ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın"dan ilham alan, Giuseppe Verdi'nin başyapıtlarından "La Traviata" operası, aşk ve fedakarlığın dokunaklı hikayesini etkileyici müziğiyle buluşturuyor.

Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto ile Verdi'nin müziğinin evrensel bir ruh kazandırdığı eser, bir aşk hikayesinin yanı sıra dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası özelliği de taşıyor. Eserde, Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor.

Eserde Violetta Valery'yi Inara Babayeva ile Evren Işık Yasemin, Alfredo Germont'u Mert Süngü ile Ramil Qasımov, Giorgio Germont'u Caner Akgün ile Murat Güney, Giuseppe'yi Anıl Önder ile Hazal Ata dönüşümlü olarak canlandıracak.

Flora Bervoix'yı Barbora F. Hitay, Gastone'u Çağrı Köktekin, Barone Douphol'ü Burak Kul, Marchese d'Obigny'yi Erencan Karadi, Dottore Grenvil'i, Emre Güngör, Annina'yı Seda Taşpınar, Commissionario'yi Berke Tükenmez, Alexandre Dumas'yı Tuğrul Savaşcı, Giuseppe Verdi'yi Cem Cüneyt Çelik oynayacak.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası'nı Eyup Guliyev, İDOB korosunu ise Paolo Villa yönetecek. Koreografisini Kürşat Kılıç'ın yaptığı eserin dekor tasarımına Çağda Çitkaya, kostüm tasarımına Gizem Betil, ışık tasarımına Yakup Çartık imza attı.