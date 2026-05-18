19 Mayıs konserlerinde sahne gençlerin

Heyecan ve gururla izlenen konserde, TUGFO, Doğuş, Hacettepe gençlik orkestralarının üyesi olarak konserlerde yer almış, ödüller kazanmış olan genç yıldızlar bu kez solist olarak seyirci karşısına çıktı. Seçmelerde en yüksek oyu alan Büşra Başoğlu (kontrbas) Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nde eğitimini sürdürüyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yetişen üç genç; Efe Yaşar (marimba) Karlsruhe Müzik Üniversitesi’nde, Elif Duru Özçelik (flüt) Hochschule für Musik und Theater München’de ve Melis Ünver (klarnet) Belçika Mons Kraliyet Konservatuvarı’nda eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitimine Moskova’da başlayan Mark Eren Aykan (piyano) ise, eğitimine gene Moskova'da Merkez Müzik Okulu ve Sahne Sanatları Akademisi’nde devam ediyor.





İDOB’UN GENÇ YETENEKLERİ SÜREYYA OPERASI’NDA

İstanbul Devlet Opera Balesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri, 18 Mayıs 20.00’da (bu akşam) Süreyya Operası'nda Opera Studio İstanbul Genç Yetenekleri tarafından verilecek. Ulusal Müziğimiz konser serisi kapsamındaki konserde Cumhuriyet Dönemi bestecilerimiz Ahmet Adnan Saygun, Necil Kâzım Akses, İlhan Baran, Muammer Sun, Yalçın Tura, Turgay Erdener ve Çetin Işıközlü’nün eserleri seslendirilecek.





Süreyya Operası’nın halka açık “Gençlik Konseri” ise 19 Mayıs Salı günü saat 12.00’da genç sanatçılar Yağmur Tuna(keman) ve Deniz Akalın (piyano) ikilisi ile başlayacak, saat 15.00’da piyanist Utku Asan ve 18.00’da Duru Bulam (flüt) & Can Saraç (piyano) ikilisinin konseriyle bitecek.

YELDEĞİRMENİ SANAT’TA 19 MAYIS KONSERİ

Fevzi Çankaya yönetimindeki Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Korosu ve Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Orkestrası şef Buse Kademli yönetiminde 18 Mayıs saat 20.00’da halka açık bir konser verecek. Çok sesli müziğin sevilen eserleri ve marşların seslendirileceği konserle Yeldeğirmeni Sanatta bayram sevinci yaşanacak.