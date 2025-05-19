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19 Mayıs'ta sahne genç yıldızlarda

19 Mayıs'ta sahne genç yıldızlarda

19.05.2025 11:38:00
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Haber Merkezi
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19 Mayıs'ta sahne genç yıldızlarda

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserini 17 Mayıs akşamı şef Murat Cem Orhan yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde verdi. Konserde eğitimlerinin yanı sıra orkestralarda çalmaya başlayan altı genç yıldız, Nil İpek Şabi, Yağmur Tuna (keman), Selin Akin (fagot), Ayben Sever, Aygül Yeniev (flüt) ve Efe Şen (piyano) S.Mercadante, G.Rossini, C.Saint-Saens, F.Chopin, J.Demersseman'ın eserlerini seslendirdiler.

Umudu yükselten, gururla izlenen konserin sonunda tüm solistler hep birlikte "Dağ Başını Duman Almış" marşını çalıp, dinleyicilerle birlikte söyleyerek bayram sevincini yaşattılar. İDSO Gençlik Haftası’nın ikinci konserini de AKM Pazar Resitalleri kapsamında 19 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu genç müzisyenlerle birlikte 17 Mayıs akşamı yaşadı. “Gençlik Bayramı Özel Konseri”nde, 16–23 yaş arasındaki 21 genç müzisyen sanatseverlerle buluştu.

Dinleyiciler, bu konserlerde genç yorumcuların sanatsal yetkinliğini izleme ve çağdaş müzik sahnesinin geleceğine tanıklık etti.

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