19 Mayıs'ta sahne genç yıldızlarda

Umudu yükselten, gururla izlenen konserin sonunda tüm solistler hep birlikte "Dağ Başını Duman Almış" marşını çalıp, dinleyicilerle birlikte söyleyerek bayram sevincini yaşattılar. İDSO Gençlik Haftası’nın ikinci konserini de AKM Pazar Resitalleri kapsamında 19 Mayıs'ta gerçekleştirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu genç müzisyenlerle birlikte 17 Mayıs akşamı yaşadı. “Gençlik Bayramı Özel Konseri”nde, 16–23 yaş arasındaki 21 genç müzisyen sanatseverlerle buluştu.

Dinleyiciler, bu konserlerde genç yorumcuların sanatsal yetkinliğini izleme ve çağdaş müzik sahnesinin geleceğine tanıklık etti.