1900'lerin İstanbul'unda geçen bir hikaye: Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' ile izleyici karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:22

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:25

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk tiyatro geleneğinin önemli eserlerinden biri olan "Kanlı Nigar" müzikalini, Cem İdiz'in besteleriyle sahneye koyacak. Antalya DOB'nin bu özel gösterimi, 15 Şubat Perşembe akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Haldun Özörten'in yönetmenliğinde sahneye konulan eser, kendi ayakları üzerinde duran, şiddet görmüş kadınları bir araya getiren, fal bakarak geçimini sağlayan bir kadının güçlü hikayesini anlatıyor. Mahir Seyrek tarafından hazırlanan Antalya DOB korosu, müzikalde seslendirecekleri Cem İdiz besteleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Müzikalin orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek. Dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografiyi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda Semiha Boran, Fatih Şanal, Toygarhan Atuner, Zişan Damcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı eser, 1900'lerin İstanbul'unda geçiyor. Besleme olarak büyüdüğü evden kaçan Nigar'ın, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret ve diğer karakterlerle mahallesine dönüşü etrafında gelişen olayları konu alıyor. Kadınların dayanışması ve kendi başlarına ayakta durma mücadelesi günümüz kadınlarına ilham olacak.