Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Giselle ile sezonun ilk bale performansına imza atacak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:15
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...
Abone Ol google-news

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik balenin önemli başyapıtlarından biri olan "Giselle" ile sanatseverlerle buluşacak. 10 Şubat Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan prömiyerle sezonun ilk bale performansına imza atacaklarını açıkladı.

Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlatılan Wililer Efsanesi'nden esinlenilen "Giselle" balesi, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleriyle ünlü koreograflar Jean Coralli ve Jules Perrot tarafından sahneye konuldu. Eserde aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme temaları işleniyor.

Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetecek ve eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenecek. Dekorları Çağda Çitkaya, kostümleri Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Eserde başrolleri Iaroslava Volkova (Giselle), Mersin DOB sanatçısı Ozan Demirbaş (Albrecht), Burak Özbek (Hilarion) ve Milina Fidan Özbek (Myrtha) paylaşacak. Riine Sasaki ve Yağızhan Danış ise "Köy Pas de Deux" rolünde sahne alacak.

"Giselle" balesi, prömiyerin ardından 13-20 ve 22 Şubat tarihlerinde de seyirciyle buluşacak. Sanatseverler, bu romantik ve duygusal eseri izlemek için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde DOB'un performansını izleyebilirler.


Giselle haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesi haberleri Bale haberleri

İlgili Haberler

20 yılın ardından Ankara'da: Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' baleseverlerle buluşuyor

20 yılın ardından Ankara'da: Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' baleseverlerle buluşuyor
'Notre Dame'ın Kamburu' balesi yeniden sahnede

'Notre Dame'ın Kamburu' balesi yeniden sahnede
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden büyük prodüksiyon: 'Don Giovanni'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden büyük prodüksiyon: 'Don Giovanni'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!

ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'

Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...

Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...

Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Piyangodan 6 milyar TL kazanmıştı, sevinci kısa sürdü!

Piyangodan 6 milyar TL kazanmıştı, sevinci kısa sürdü!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!