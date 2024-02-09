Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:15

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), romantik balenin önemli başyapıtlarından biri olan "Giselle" ile sanatseverlerle buluşacak. 10 Şubat Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan prömiyerle sezonun ilk bale performansına imza atacaklarını açıkladı.

Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlatılan Wililer Efsanesi'nden esinlenilen "Giselle" balesi, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleriyle ünlü koreograflar Jean Coralli ve Jules Perrot tarafından sahneye konuldu. Eserde aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme temaları işleniyor.

Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetecek ve eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenecek. Dekorları Çağda Çitkaya, kostümleri Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Eserde başrolleri Iaroslava Volkova (Giselle), Mersin DOB sanatçısı Ozan Demirbaş (Albrecht), Burak Özbek (Hilarion) ve Milina Fidan Özbek (Myrtha) paylaşacak. Riine Sasaki ve Yağızhan Danış ise "Köy Pas de Deux" rolünde sahne alacak.

"Giselle" balesi, prömiyerin ardından 13-20 ve 22 Şubat tarihlerinde de seyirciyle buluşacak. Sanatseverler, bu romantik ve duygusal eseri izlemek için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde DOB'un performansını izleyebilirler.