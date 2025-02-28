193 yıllık zengin kız fakir oğlan hikayesi 'Aşk İksiri' yeniden seyirciyle buluşacak

Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:05

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Dünya prömiyeri 1832'de Milano'da yapılan, librettosu Felice Romani'ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti'ye ait "Aşk İksiri" yazıldığından bu yana birçok kez farklı yorumla sanatseverlerle buluştu.

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince tekrar sahneye taşınıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 1 Mart Cumartesi saat 20.30'daki prömiyerinin ardından 3 ve 24 Mart'ta yeniden beğeniye sunulacak.

Eserde, koreografi Rüya Özvar, kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Özgür Usta, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik ederken başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Eserin hikayesi şöyle:

"Genç Nemorino, güzel ve varlıklı Adina'ya aşıktır ancak Adina aralarındaki sınıf farkı nedeniyle ona yüz vermez. Umutsuz Nemorino, gezgin şarlatan Dulcamara'dan büyük bir aşk iksiri satın alır, oysa aldığı şey sadece bir şişe şaraptır. İksirin etkisine inanan Nemorino Adina'ya ilgisiz davranmaya başlar. Bu durum Adina'nın duygularını altüst eder ve kıskançlıkla çavuş Belcore'nin evlenme teklifini kabul eder. Her şey bitti derken Nemorino büyük bir servete konmuştur. Bir anda herkesin gözdesi olan Nemorino, gerçek aşkın sırrını sonunda bulabilecek mi yoksa aşk sadece bir iksirin oyunu mu?"