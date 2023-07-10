‘1937’de Samsun’
Samsun kent belleğine bir şeyler kazandırmak amacıyla “Siyah Beyaz Fotoğraflarla 1937’de Samsun” sergisi Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde açıldı. Samsunlulara gerçek anlamda nostaljiyi yaşatacak olan sergide, Samsun’un ilk defa görülebilecek fotoğrafları yer alıyor.
İzmir’de bir eskici dükkânında ortaya çıkan Samsun albümü, emekli Hüseyin Kösebay tarafından açılan sergide Samsunlulara tanıtılıyor. Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi gibi birçok yerin o yıllardaki hali sergide gösteriliyor.
‘KENTİN BELLEĞİ BURADA’
Sergi için “Kentin belleği burada” diyen Hüseyin Kösebay şu bilgileri verdi:
“Samsun’da sosyal medyada birkaç grup vardı. Bende de bir hobi oluştu. İstedim ki Samsun’la ilgili bir grup kurayım. ‘Samsun’un Dünü ve Bugünü Nostalji’ grubunu kurdum. Sonra böyle bir arşiv oluştu. Bu arşivimizde çeken kişiyi bilmiyoruz. Bu albüm eskiciye düşmüş. İstanbul’da ikamet eden emekli öğretmen Halit Karapıcak’ın bacanağı İzmir’de eskicide bu albümü görüyor. Akabinde Halit Karapıcak böyle bir albümün olduğunu bana söyledi. Dijitallerini çıkarttım. Albümün orijinali Halit Bey’dedir. Samsun’umuzun kent belleğine fotoğraflar kazandırdık. Güzel bir sergi oldu. 1937 yılında Samsun’da, 23 Nisan bayramları, 19 Mayıs bayramları ve Samsun’un genel görünümleriyle kent görümünde bir şeyler saklamaya çalıştık. İnşallah faydamız olmuştur.”
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