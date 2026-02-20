1972’den bu yana kültür dünyamıza hayat veren sahne, dayanışma bekliyor: Şişli Tiyatrosu yaşamalı!

İstanbul’un köklü sahnelerinden, son kalan kalelerden belki de Şişli Tiyatrosu. Geçmişi 1971 yılına uzanan tiyatro, Ermeni kökenli bir aile tarafından sahne olarak kurulmuş, 1972’de usta sanatçı Gazanfer Özcan ve ekibi tarafından devralınmış, Özcan ve ekibinin 1990’ların sonuna doğru ayrılmasının ardından sahne kısa bir süre Nedim Saban tarafından işletilmiş, daha sonra Şişli Belediyesi’ne geçmiş ve tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu’na devredilmişti. Poyrazoğlu’nun 2008’de sahneden ayrılmasının ardından tiyatro, yaklaşık 12 yıl kapalı, daha doğrusu atıl kaldı. Tiyatronun şimdiki işletmecisi Mustafa Kalkan, 2020’de tamamen kendi olanaklarıyla sahneyi ayağa kaldırdı. Ancak küresel salgın, ekonomik kriz ve yaşanan teknik aksaklıkların üzerine Şişli Tiyatrosu son aylarda mekân sahibinin yüksek kira istemi karşısında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ORTAKLAŞA YAŞAM

Şişli Tiyatrosu’nun sahnesini Tiyatro Proje No2, Tiyatro Mitos, Tiyatro Merdiven ve Şişli Tiyatrosu aktif olarak kullanıyor ve yaşatmaya çalışıyor. Şişli Tiyatrosu’nun kurucusu Mustafa Kalkan, Tiyatro Proje No2’nin kurucularından R. Onur Duru ve Tiyatro Mitos kurucularından Şenol Önder’le, Şişli Tiyatrosu’nda buluştuk, konuştuk.

Önder, sahnenin yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: “2024’ün kasım ayında burayı su bastı. Suyun kaynağı bulunamadı. Bütün aşamalardan mekân sahibini haberdar ettik, üç ay boyunca su baskınının kaynağının bulunması ve toparlanması için 250- 300 bin liradan fazla para harcadık. Bütün oyunlar üç ay boyunca iptal oldu, oynanamadı. Tüm bunlar yaşanırken haliyle bir borç yükü doğdu. Bu borçla alakalı Mustafa Bey’le mekân sahibinin avukatı kendi aralarında bir protokol yapıyorlar. Borcu faiziyle, dosya masrafları vesairelerle 990 bin liraya çıkarıyorlar. Onu üç takside veriyorlar. İkisi ödeniyor. Üçüncüsü gecikince de dava açıyorlar. Davayı da kazanıyorlar. Bunun sonunda, kiracılıkta beş yıl dolduğu için kira yenilenmesine de hiçbir şekilde yanaşmayıp ‘Biz gerekirse burayı depo yaparız’ gibi bir söylemle bize çıkışıyor. Ve 81 bin lira olan kirayı 250- 300 bin liraya çıkarmak istiyorlar.”

‘TAPUSUNDA TİYATRO YAZAN...’

“Peki şimdi durum ne” diye sorunca “Bir şekilde 200 bin liraya ikna ettik” dedi Önder, şunu da ekledi: “Tahliye davası düştü artık ancak taahhütname de imzalattı bize avukat. Taahhütname ne içeriyor? Ödemelerde herhangi bir aksaklık olduğunda ‘Tamam çıkın’ diyecek. Ya da önümüzdeki yıl kira zammı geldiğinde ‘Tahliye kararı elimde, ona göre’ diyerek sopa gibi kullanacak.”

Tüm bu yaşananlardan sonra kolektif bir şekilde ayakta durmaya çalışan Şişli Tiyatrosu’nun bileşenleri, “Biz artık onlarla kavga etmek istemiyoruz. Bütün enerjimizi burayı yaşatmak için, kurtarmak için kullanmak istiyoruz” diyorlar. Ve bununla ilgili harekete geçtiler.

Mustafa Kalkan, “Tapusunda ‘tiyatro’ yazan bir salonu kapattırmamak için imza kampanyası başlattık ve kamuoyunda bunun ses getirmesi için de elimizden geleni yaptık. Tüm bunlara direnip buranın tiyatro salonu olarak kalması için 31 Mart’a kadar ‘Şişli Tiyatrosu Yaşasın Festivali’ni başlattık. Sanatçı arkadaşlarımızın ve seyircilerin desteğiyle tiyatromuz için mücadele vermeye devam edeceğiz” diyor.

‘Sponsora ihtiyacımız var’ Önder de “Burada 4-5 ayrı tiyatro prova alıyor, oyun çıkarıyor, kolektif bir yapı içindeyiz. Yeri geldiğinde borcu paylaşıyoruz, yeri geldiğinde yapılacak bir şey varsa hep beraber yapıyoruz. Ama birçok tiyatrosunun sponsoru var. Sponsora ihtiyacımız var. Sanata sponsor olabilecek, burayı destekleyebilecek insanlara ihtiyacımız var. Ana sponsor olur, ortak sponsorluk olur, koltuk sponsorluğu olur, bilet sponsorluğu olur... Derdimiz, bu sponsorluk dayanışmasıyla kira derdinden kurtulup, belki bir kooperatif, belki bir vakıf kurarak buranın ‘tiyatro’ olarak kalmasını sağlamak.”

Son sözü Duru söylüyor: “Sanatseverler burada bir tiyatro olduğunu, buranın bir tiyatro olduğunu unutmasınlar. Avrupa Yakası’nın en önemli yerlerinden biri olduğunu unutmasınlar. Yalnız bırakmasınlar.”

FESTİVALLE DAYANIŞMA

16 Şubat’ta başlayan ve 31 Mart’a kadar devam edecek olan “Şişli Tiyatrosu Yaşasın Festivali”, sahnenin ticari bir işletmeye veya depoya dönüşmesini engellemek için dayanışma sağlamak için yurttaşların desteğini bekliyor. Festival kapsamında klasik ve çağdaş tiyatro yapımlarının yanı sıra çocuk oyunları, konserler ve stand-up gösterileri sanatseverlerle buluşacak. Programda “Kamyon”, “Burda Olmaz”, “Büyük Plan”, “Yan Rol”, “Yerma”, “Hayal Satıcısı”, “Ben Deniz”, “Yetim” ve “Celile” gibi oyunlar yer alacak. Festival kapsamında çocuklar için oyunlarla birlikte konserler de yapılacak. Seyirciler, “biletinial.com/tr-tr/etkinlikleri/ sisli-tiyatrosu-yasasin-festivali” adresinden hem bilet alabilecek, hem de farklı tutarlardaki “bağış bilet” seçenekleriyle tarihi sahneyle dayanışma gösterebilecek.