2 bin sanatçıdan ateşkes çağrısı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Bölgede ateşkes için kaleme alınan açık mektuba imza atan sanatçılar hükümetlerini “İsrail’in savaş suçlarına yardım ve yataklık etmekle” suçladı.

Mike Leigh, Asif Kapadia, Michael Winterbottom, Sam Heughan, Josie Long ve Frankie Boyle gibi isimlerin de imzaladığı mektupta, “Gazze’ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son verilmesi” çağrısında bulunuldu.

Mektubu imzalayan sanatçılar, hükümetlerinden “İsrail’in eylemlerine askeri ve siyasi desteği kesmesini” istedi. Mektubu imzalayan diğer sanatçılar arasında Tanika Gupta, Abbie Spallen, Poppy Jackson, Emily Rose, Charles Dance, Maxine Peake ve Peter Mullan gibi isimler yer alıyor.

‘ÖLÜMÜN HAYALETİ’

Açık mektupta şu cümleler yer aldı:

Bir suça ve bir felakete tanık oluyoruz. İsrail, Gazze’nin büyük bölümünü moloz yığınına çevirdi ve 2.3 milyon Filistinliye su, elektrik, yiyecek ve ilaç tedarikini kesti. Birleşmiş Milletler’in insani işlerden sorumlu müsteşarının deyimiyle “ölümün hayaleti” bölgede dolaşıyor. Gazze zaten mültecilerden ve mülteci çocuklarından oluşan bir toplum. Şimdi, havadan, denizden, karadan bombalanan, büyükanne ve büyükbabaları geçmişte silah zoruyla bölgeden sürülen yüz binlerce kişiye bir kez daha kaçmaları söyleniyor, aksi takdirde hayal edilemeyecek ölçekte toplu cezalarla karşı karşıya kalacaklar. İsrail savunma bakanının “insansı hayvan” olarak tanımladığı, haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi. Hükümetlerimiz sadece savaş suçlarına göz yummakla kalmıyor, aynı zamanda onlara yardım ve yataklık da ediyor. Suç ortaklarının hesabının sorulacağı bir zaman gelecek. Ancak şimdilik sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini ve bunu kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin uluslararası hukukun ihlalini kınarken, Gazze’ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak yükümlülüğümüzdür. Gazze’nin yok edilmesine ve Filistin halkının kitlesel olarak yerinden edilmesine karşı olan küresel hareketi destekliyoruz. Hükümetlerimizden İsrail’in eylemlerine verdikleri askeri ve siyasi desteği sona erdirmelerini talep ediyoruz. Derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların engellenmeden girebilmesi için Gazze’deki kapıların açılması çağrısında bulunuyoruz.