2 bin yıllık amfi tiyatro canlandı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:52

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:52

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve geçmişten bugüne sanatın, kültürün önemli merkezlerinden olan Nysa Antik Kenti’ndeki 2 bin yıllık tarihi amfi tiyatro, "Ben Anadolu" isimli özel bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Altı bin yıl geçmişi bulunan, toprakla, ağaçla, masallarla, tarihle bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların 16 ayrı karakterle sahnelendiği tiyatro oyunu, tarihi mekanda yeniden hayat buldu.



Oyun, Anadolu’nun zengin, mitolojik ve tarihi geçmişine odaklanarak seyircileri zamanda geriye götürürken, bu özel sanat etkinliği ise geçmiş ile sanatı bir araya getirerek bölgenin kültürel zenginliklerini ortaya çıkardı.

1984 yılında Güngör Dilmen’in Yıldız Kenter’in önerisiyle kaleme aldığı ve 6 bin yıllık Anadolu tarihinin anlatıldığı “Ben Anadolu” oyununda, 16 farklı karakteri canlandıran Ayça Bingöl’ün performansı ise seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.