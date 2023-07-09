2 bin yıllık amfi tiyatro canlandı
Aydın’daki Nysa Antik Kenti’nde bulunan 2 bin yıllık amfi tiyatro, gerçekleştirilen özel bir oyunla yeniden canlandı. "Ben Anadolu" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve geçmişten bugüne sanatın, kültürün önemli merkezlerinden olan Nysa Antik Kenti’ndeki 2 bin yıllık tarihi amfi tiyatro, "Ben Anadolu" isimli özel bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Altı bin yıl geçmişi bulunan, toprakla, ağaçla, masallarla, tarihle bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların 16 ayrı karakterle sahnelendiği tiyatro oyunu, tarihi mekanda yeniden hayat buldu.
Oyun, Anadolu’nun zengin, mitolojik ve tarihi geçmişine odaklanarak seyircileri zamanda geriye götürürken, bu özel sanat etkinliği ise geçmiş ile sanatı bir araya getirerek bölgenin kültürel zenginliklerini ortaya çıkardı.
1984 yılında Güngör Dilmen’in Yıldız Kenter’in önerisiyle kaleme aldığı ve 6 bin yıllık Anadolu tarihinin anlatıldığı “Ben Anadolu” oyununda, 16 farklı karakteri canlandıran Ayça Bingöl’ün performansı ise seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere mini refah!
- Tiran’ın kalan yeraltı şehirleri
- Şeyhin bir oğlu müdür, diğeri imam!
- Kremlin'den Türkiye'ye tepki
- 'Acı reçete' sonrası yeni ekonomi mesajları
- Bakan Koca açıkladı
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Hande Yener konseri iptal edildi
- 102 milyon araç geçmesi gerekiyordu...
- Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım