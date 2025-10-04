2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali dolu dolu devam ediyor: Yeni salon Ali Cem Köroğlu’nun adıyla açıldı

2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, dolu bir biçimde, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci günü, sabah saatlerinde çocuklara özel “Nazik Korsan Piyu” gösterisiyle başladı.

4-10 yaş arasındaki çocuklar, interaktif gösteride şarkılar söyledi, dans etti.

ALİ ILGAZ’IN ÖYKÜSÜ...

İkinci günde 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, yeni salonuna anlamlı bir şekilde kavuştu. Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu’nun da katıldığı törenle yeni salona sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu’nun ismi verildi. Köroğlu 2020 yılında ihmaller sonucunda ,covid 19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Açılışta Köroğlu’nun dostlarının sanatçıyı anlattığı bir belgesel gösterimi yapıldı. Duygusal anlara sahne olan açılışın ardından Ali Cem Köroğlu salonunda “Zâkir” oyunu sahnelendi.

Ersin Umut Güler’in yönetip rol aldığı oyunda, usta oyuncu Ali Seçkiner de yer alıyor.

“Zâkir” gerçek bir hikâyeden esinlenerek yazılamış. AleviBektaşi gelenekleri içerisinde yetişmiş olan Ali Ilgaz’ın hikâyesini anlatıyor. Oyunda saz da var, türkü de dans da. Ama en önemlisi siyaset var, direniş var, “devrim” var. Ali Ilgaz, çocukluğundan başlayarak hikâyesini anlatıyor.

Çocukluğundan beri hayali arkadaşı olan Hacı Bektaş Veli tablosundaki Masalsı Eren ve Charlie Chaplin, absürt bir biçimde Ali llgaz’ın hikâyesine musallat oluyorlar ve bizi hayatındaki dört önemli insanla tanıştırıyorlar: Dede, Buket, Bedrettin ve Burak. Peşlerinden Gezi’ye bile gidiyoruz. Oyun Ahmet Sami Özbudak’ın öyküsünden uyarlanmış. Festival, 14 Ekim’e kadar ödüllü tiyatro oyunlarının gösterimiyle devam edecek.