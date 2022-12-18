20. Filmmor forumla bitiyor
20. Filmmor’da, 5 Kasım’dan bu yana, 23 ülkeden 39 film izleyiciyle çevrimiçi-ücretsiz buluştu.
Festival, “Film Toplayan Kadınlar” forumu ile bugün sona eriyor. Forumda 7 kadın filmleri festivalinden kadınlar, kadın filmleri festivallerini var etme, film toplama, sürdürme deneyimini paylaşacak.
Forum saat 20.00’de www.filmmoronline.org ve www.youtube.com/filmmor’dan Türkçe simültane çeviri ile izlenebilir. Moderatörlüğünü Alin Taşçıyan’ın yapacağı foruma dünyadan da katılımcılar olacak. Türkiye’den ise Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali katılacak.
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