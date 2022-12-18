20. Filmmor forumla bitiyor

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Festival, “Film Toplayan Kadınlar” forumu ile bugün sona eriyor. Forumda 7 kadın filmleri festivalinden kadınlar, kadın filmleri festivallerini var etme, film toplama, sürdürme deneyimini paylaşacak.

Forum saat 20.00’de www.filmmoronline.org ve www.youtube.com/filmmor’dan Türkçe simültane çeviri ile izlenebilir. Moderatörlüğünü Alin Taşçıyan’ın yapacağı foruma dünyadan da katılımcılar olacak. Türkiye’den ise Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali katılacak.