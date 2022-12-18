20. Filmmor forumla bitiyor

20. Filmmor’da, 5 Kasım’dan bu yana, 23 ülkeden 39 film izleyiciyle çevrimiçi-ücretsiz buluştu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 02:00
20. Filmmor forumla bitiyor
Abone Ol google-news

Festival, “Film Toplayan Kadınlar” forumu ile bugün sona eriyor. Forumda 7 kadın filmleri festivalinden kadınlar, kadın filmleri festivallerini var etme, film toplama, sürdürme deneyimini paylaşacak. 

Forum saat 20.00’de www.filmmoronline.org ve www.youtube.com/filmmor’dan Türkçe simültane çeviri ile izlenebilir. Moderatörlüğünü Alin Taşçıyan’ın yapacağı foruma dünyadan da katılımcılar olacak. Türkiye’den ise Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali katılacak. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler