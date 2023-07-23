20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:29

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında düzenlenen festivalde Gülsin Onay, Romanya’nın en beğenilen oda orkestralarından Athenaeum String Quartet eşliğinde sahneye çıktı. Büyük ilginin olduğu konsere genç kontrbas sanatçısı Daniil Margulis konuk sanatçı olarak katıldı.

Chopin yorumlarıyla Polonya hükümeti tarafından Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan, UNICEF “İyi Niyet Elçisi” piyanist Gülsin Onay, Athenaeum String Quartet ve kontrbas sanatçısı Daniil Margulis’le verdiği konserde, W.A. Mozart, A. Dvorak ve B. Bartok'un sevilen eserlerine yer verdi. Konserin sonunda klasik müzikseverler sanatçıları ayakta alkışladı.

İzleyicinin yoğun istekleri üzerine Gülsin Onay tekrar sahnede yerini alarak Bach - Busoni’den “Chorale” adlı eseri seslendirdi. Festival, 28 Ağustos'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle sürecek.