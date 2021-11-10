2021 Dünya Çocuk Kitapları Haftası Türkiye Bildirisi’ni Yalvaç Ural kaleme aldı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), her yıl “Dünya Çocuk Kitapları Bildirisi” yayımlıyor. Bu seneki bildiriyi ise çocuk edebiyatı alanındaki yapıtlarıyla bilinen Yalvaç Ural kaleme aldı. Ural’ın yazdığı bu seneki bildiri şöyle: “Kurucu müdürü Prof. Dr. Sedat Sever’in yalın bir yargıya dönüştürdüğü, ‘Düşünen Duyarlı Birey’ yetiştirmenin, çocuklara okuma kültürü edindirmenin en temel yollarından biri, çocukları yaş ve anlam evrenlerine uygun nitelikli kitaplarla buluşturmaktır. Kitap bilgidir, kitap ve çocuk gelecektir. Bu nedenle biz çocuk edebiyatı sanatçılarının öznesi çocuktur, onları yarınlara taşıyacak olan kitaplardır.

Bir basın mensubu, yayıncı ve sanatçı olarak ÇOGEM’in her yıl yayımlanan ‘Dünya Çocuk Kitapları Bildirisi’ni bu yıl da benim kaleme almamdan duyduğum sevinç ve heyecanı siz değerli okurlarlarımla paylaşmak isterim.

‘DUYARLI OLMAK’

Dünyada ve bizde yayımlanan çocuk kitaplarını 1970’li yıllardan beri izlerim. Çocuklar için üretilenlere duyarlı olma sorumluluğunu taşımayı, yaşamımın her alanında önemserim. Bu duruşumun altında bir tahıl eksperi olan babamın çocukluğumda söylediği şu tümceler yatar: ‘Harmanda sap başaktan; başak düvenle taneden ayrılır. Taneler değirmende un, fırına ekmek olur. İnsanlığı doyurur, besler büyütür, yaşatır. Tohumluk buğdaylar insanlığın geleceğidir. İyi ve doğru korunmalıdır. Çimlenmemesi için üzerine bir ter damlası bile düşmemelidir. Gelecek kuşakların ve buğdayın geleceği buna bağlıdır.’ Bu sözler, beni çocuğun ve çocukluğun önemini duyumsayarak üretmeye itmiştir.

‘NİTELİKLİ KİTAPLARIN ÖNEMİ’

Dünün kırılmaları, bugün büyük faylar oluşturuyor. Bu nedenle nitelikli çocuk kitaplarının önemine dikkatinizi çekmek isterim. Biz çocuk yetiştirmeyi yalnızca beslemek, giydirmek, korumak ve bakmak sanıyoruz. Oysa çocukların düşüncelerini zengin uyaranlarla besleyerek duygularını kolaylıkla belirtebilecekleri ortamlar oluşturmak; çocukların fiziksel gereksinmelerini karşılamak, onları yetiştirmek kadar önemlidir. Çocukların düş ve düşünce dünyalarında yeni ve uçsuz bucaksız manzaralara açılan pencereler yapılandırmak için nitelikli kitaplara gereksinmemiz var. Nitelikli kitapları seçebilecek büyüklere ve çocuklara gereksinmemiz var. Yarın büyük faylar oluşmaması için bugünkü kırılmalar yerine birer küçük okur olarak kitapla dost kuşaklara gereksinmemiz var.

Çocuklar için özenle, titizlikle üretenlere, nitelikli ve niteliksiz yayınları ayırma becerisini edinenlere, nitelikli olanla çocuğu buluşturma çabasını yorulmaksızın sürdürenlere en içten teşekkürlerimle... Tüm çocuk okurları sevgiyle kucaklıyorum.”