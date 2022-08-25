2022 Altın Koza Film Festivali ne zaman? 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde hangi filmler yarışacak?
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin bu yıl 29'uncusu düzenlenecek. Altın Koza Film Festivali ne zaman? Adana Altın Koza Film Festivali'nde hangi filmler yarışacak?
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yer alan filmler açıklandı. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılmak üzere 50 film için başvuruda bulunuldu.
Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 8 filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.
2022 ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?
Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak. Dereceye giren filmler için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.
ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER YARIŞACAK?
Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığını Anlat", Serpil Altın'ın "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Ali Kemal Güven'in "Çilingir Sofrası", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Ümran Safter'in "Kabahat", Cem Demirer'in "Mendirek", Çiğdem Sezgin'in "Suna" ve Tareq Daoud'un "Yaban" adlı filmleri yarışacak.
2022 ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİSİNDE KİMLER VAR?
Filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.
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