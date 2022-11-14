'2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü' Sedat Mercimek'in

14 Kasım 2022 Pazartesi, 20:13

Edebiyatist Yayınevi tarafından bu yıl, ulusal düzeyde ve öykü dalında ilk kez düzenlenen “2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü”nde kazanan açıklandı. 672 öykünün katıldığı “2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü”nü “Karabatak” öyküsüyle Sedat Mercimek kazandı. Mercimek, ödülünü Feridun Andaç’ın elinden aldı.

Feridun Andaç, Defne Suman, Neslihan Önderoğlu, Aysel Karaca, Fatma Burçak, Can Gazalcı ve Bahar Yaka’dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Edebiyatist Yayınevi tarafından yayıma hazırlanan ve finale kalan 20 eserin yer alacağı kolektif anı kitabı Cevahir Sahne’de yapılacak ödül gecesinde okurlarıyla buluştu. Edebiyatist Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ayan’dan “Katılım Belgesi” alan yazar adayları, daha sonra kolektif anı kitabını imzaladı.

Finale kalan 20 yazarın 16’sının kadın olması, toplumsal cinsiyet eşitliğini yansıtması açısından önemli görüldü ve büyük alkış aldı.

Ödüller şu şekilde:

Birinci:

Sedat Mercimek - Karabatak

Mansiyon:

Ayşe Candan Bostan - Atmaca ve Japon Balığı

İpek Sözen Çubukçuoğlu - Çocukluktan Göç

Gizem Öztoprak - İçimde Utançtan Bir

Canan Sancak - Zühre Yıldızı

Finalist yazar ve öyküleri ise şu şekilde:

Ali Hanbay - Harita

Arzu Kupsar - Porselen Bebek

Asuman Gül Biçen - Açlık Sanatçısı

Ayşe Candan Bostan - Atmaca ve Japon Balığı

Ayşegül Küçük Çelikel - Kurtuluş

Canan Sancak - Zühre Yıldızı

Ebru Atar - Araf

Ece Örken - Salon

Elif Zülfikaroğlu - Dolunay Kıraathanesi

Esra Dilara Dayan - Sert Bir Kaya Kadar Yumuşak

Gizem Öztoprak - İçimde Utançtan Bir

Gözde Hayırlı Çalık - Allah Affetsin

İlknur Delice - Saç Örgüsü

İpek Sözen Çubukçuoğlu - Çocukluktan Göç

Meral Çiçeklidal Gültekin - Eksik Suretler

Merve Aydın - Mavi Çiçeğin Çağrısı

Ozan Palaz - Hikmet

Sedat Mercimek - Karabatak

Sibel Mayo - Karanlık Bir Hikaye

Umut Salcan - Erika