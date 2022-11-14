'2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü' Sedat Mercimek'in
Finale kalan 20 öykü ve daha sonra açıklanacak birinci öykü “Karabatak” ve yazarı Sedat Mercimek Cevahir Sahne’de yapılan törende ödülüne kavuştu.
Edebiyatist Yayınevi tarafından bu yıl, ulusal düzeyde ve öykü dalında ilk kez düzenlenen “2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü”nde kazanan açıklandı. 672 öykünün katıldığı “2022 Edebiyatist Kristal Kalem Ödülü”nü “Karabatak” öyküsüyle Sedat Mercimek kazandı. Mercimek, ödülünü Feridun Andaç’ın elinden aldı.
Feridun Andaç, Defne Suman, Neslihan Önderoğlu, Aysel Karaca, Fatma Burçak, Can Gazalcı ve Bahar Yaka’dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Edebiyatist Yayınevi tarafından yayıma hazırlanan ve finale kalan 20 eserin yer alacağı kolektif anı kitabı Cevahir Sahne’de yapılacak ödül gecesinde okurlarıyla buluştu. Edebiyatist Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ayan’dan “Katılım Belgesi” alan yazar adayları, daha sonra kolektif anı kitabını imzaladı.
Finale kalan 20 yazarın 16’sının kadın olması, toplumsal cinsiyet eşitliğini yansıtması açısından önemli görüldü ve büyük alkış aldı.
Ödüller şu şekilde:
Birinci:
Sedat Mercimek - Karabatak
Mansiyon:
Ayşe Candan Bostan - Atmaca ve Japon Balığı
İpek Sözen Çubukçuoğlu - Çocukluktan Göç
Gizem Öztoprak - İçimde Utançtan Bir
Canan Sancak - Zühre Yıldızı
Finalist yazar ve öyküleri ise şu şekilde:
Ali Hanbay - Harita
Arzu Kupsar - Porselen Bebek
Asuman Gül Biçen - Açlık Sanatçısı
Ayşe Candan Bostan - Atmaca ve Japon Balığı
Ayşegül Küçük Çelikel - Kurtuluş
Canan Sancak - Zühre Yıldızı
Ebru Atar - Araf
Ece Örken - Salon
Elif Zülfikaroğlu - Dolunay Kıraathanesi
Esra Dilara Dayan - Sert Bir Kaya Kadar Yumuşak
Gizem Öztoprak - İçimde Utançtan Bir
Gözde Hayırlı Çalık - Allah Affetsin
İlknur Delice - Saç Örgüsü
İpek Sözen Çubukçuoğlu - Çocukluktan Göç
Meral Çiçeklidal Gültekin - Eksik Suretler
Merve Aydın - Mavi Çiçeğin Çağrısı
Ozan Palaz - Hikmet
Sedat Mercimek - Karabatak
Sibel Mayo - Karanlık Bir Hikaye
Umut Salcan - Erika
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