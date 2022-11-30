2022 Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:28

Bilgi Yayınevi'nin, Türk yazınına yeni isimler kazandırmak amacıyla daha önce roman türünde bir kitabı yayımlanmamış yazarlara açık olarak düzenlediği Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı.

Çimen Günay-Erkol, Hidayet Karakuş, Şule Tüzül, Hürer Ebeoğlu ve Mesut Örs’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda birinciliğe Devridaim isimli dosyasıyla Ezgi Tanergeç değer görüldü.