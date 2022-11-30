2022 Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı

94 yazarın ilk romanlarıyla katıldığı Turgut Özakman İlk Roman Yarışması'nın kazananı Devridaim isimli dosyasıyla Ezgi Tanergeç oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:28
2022 Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı
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Bilgi Yayınevi'nin, Türk yazınına yeni isimler kazandırmak amacıyla daha önce roman türünde bir kitabı yayımlanmamış yazarlara açık olarak düzenlediği Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı. 

Çimen Günay-Erkol, Hidayet Karakuş, Şule Tüzül, Hürer Ebeoğlu ve Mesut Örs’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda birinciliğe Devridaim isimli dosyasıyla Ezgi Tanergeç değer görüldü.


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