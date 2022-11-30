2022 Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı
94 yazarın ilk romanlarıyla katıldığı Turgut Özakman İlk Roman Yarışması'nın kazananı Devridaim isimli dosyasıyla Ezgi Tanergeç oldu.
Bilgi Yayınevi'nin, Türk yazınına yeni isimler kazandırmak amacıyla daha önce roman türünde bir kitabı yayımlanmamış yazarlara açık olarak düzenlediği Turgut Özakman İlk Roman Yarışması sonuçlandı.
Çimen Günay-Erkol, Hidayet Karakuş, Şule Tüzül, Hürer Ebeoğlu ve Mesut Örs’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda birinciliğe Devridaim isimli dosyasıyla Ezgi Tanergeç değer görüldü.
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