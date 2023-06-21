2023 Semiha Berksoy Opera Ödülleri verildi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:40

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:50

Açılış konuşmasını Zeliha Berksoy’un yaptığı törende İlber Ortaylı, Atatürk’ün arzusu üzerine Ahmet Adnan Saygun’un bestelediği, başrolde Semiha Berksoy’un olduğu 1934’de sahnelenen ilk operamız Özsoy’ın tarihimizdeki yerini anlattı. Ortaylı, “Saygı Ödülü” nü de soprano Nilgün Akkerman’a sundu.

Gecede “En İyi Genç Kuşak Opera Sanatçısı Ödülü” İzmir Devlet Opera Balesi sanatçısı tenor Burak Dabakoğlu’na, İzmir DOB sanatçısı “En İyi Erkek Opera Sanatçısı Ödülü” tenor Erdem Erdoğan’a ve “En İyi Kadın Opera Sanatçısı Ödülü” İstanbul DOB sanatçısı soprano Hande Soner Ürben’e verildi. Onlara örnek olan, Semiha Berksoy adına verilen ödülü almaktan duydukları gururu ifade ederek seçici kurula teşekkür ettiler. İlk defa verilen “En İyi Opera Orkestra Şefi Ödülü” nü alan Can Okan, Zeliha Berksoy’un 17 yıl önce ona güvenip ilk kez opera yönettirdiğini söyleyerek hocasına teşekkür etti. A. Adnan Saygun Özel Ödülü” besteci Turgay Erdener’e ve Semiha Berksoy Özel Ödülü “Ulusal Genç Solist Şan Yarışması” na verildi. Ödülü yarışmanın jüri başkanı soprano Aytül Büyüksaraç aldı.

Piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde ödül alan sanatçıların söylediği aryalarla biten törene ödülleri veren Hasan Uçarsu, Remzi Buharalı, Ayşe Sezerman, Cem Şenler, Emek Kaplangil ile aralarında Güzin Gürel, Hale Soner, Gökhan Ürben, Dikmen Gürün, Zafer Erdaş, Rıdvan Kaya, Meral Çetinkaya, Meltem Cumbul, Bilge Şen, Şahnaz Çakıralp'in da olduğu çok sayıda opera ve tiyatro sanatçısı katıldı.