2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'ın oldu

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:17

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:17

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi düzenlediği basın toplantısında, Güney Koreli yazar Han Kang’ın 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığını duyurdu. Akademi ödül gerekçesini “tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı” olarak açıkladı.

Kang, bu ödülü alan ilk Güney Koreli edebiyatçı oldu.



Nobel Ödülleri, 10 Aralık’ta Alfred Bernhard Nobel’in ölüm yıldönümünde düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödül, 11 milyon İsveç Kronu (1,1 milyon dolar) tutarında bir meblağ ile birlikte veriliyor ve birden fazla kazanan olması halinde aralarında paylaştırılıyor.



