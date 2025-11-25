2025 Emine Işınsu Roman Ödülü’nün sahibi Hülya Başarangil Demir oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve Şair-Yazar A. Yağmur Tunalı’dan seçici kurulunu oluşturduğu 2025 Emine Işınsu Roman Ödülü’ne, “Bilinmeze Doğru” adlı eseriyle Hülya Başarangil Demir layık görüldü. Demir, 27 Kasım Perşembe günü düzenlenecek törenle plaketini alacak. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak törenin açılış konuşmalarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ödül Komitesi Başkanı Prof. Dr. İskender Öksüz yapacak. Törende ayrıca başarılı bulunan diğer 3 eserin sahibine de ödülleri verilecek. Ödül töreninin ardından düzenlenecek panelde, romancı Emine Işınsu’nun hayatı, edebiyattaki yeri ve eserleri ile ödüle değer görülen “Bilinmeze Doğru” romanı ele alınacak.

KIRIM’DAN SÜRGÜN EDİLEN TÜRK AİLENİN ACI DOLU HİKÂYESİ ANLATILIYOR

Demir’in ilk eseri olan “Bilinmeze Doğru” romanı, SSCB döneminde 1944 yılında Kırım’dan sürgün edilen Türk ailenin, Kırım’dan Romanya ve Türkiye’ye uzanan çileli, dramatik göçünü ele alıyor. Ödül Komitesi Başkanı ve Emine Işınsu’nun eşi Prof. Dr İskender Öksüz, ödül için başvuruların 2023 yılında başladığını ve sonuçların bu yıl, Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs’ta açıklandığını belirtti. Ödülün büyük ilgi gördüğünü ve 269 eserin başvurduğunu bildiren Prof Dr Öksüz, bunların önce ön jüri tarafından değerlendirilip 32 esere indirildiğini, ardından da asıl jüri tarafından okunup “Bilinmeze Doğru” adlı romanda karar kılındığını anlattı.

HÜLYA BAŞARANGÜL DEMİR KİMDİR?

1988 yılında Eskişehir’de doğdu. Baba tarafından Kırım ve Romanya, anne tarafından Selanik ve Bulgaristan göçmeni, İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Özel eğitim kurumlarında ve devlet okullarında sosyal bilgiler, coğrafya, tarih ve sınıf öğretmeni olarak çalıştı. Hâlen Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimine devam ediyor. Yazar, evli ve 1 çocuk annesi.